Enrique Inzunza también declara ante la FGR por investigación ligada a señalamientos de EU

El senador por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, acudió este martes 26 de mayo a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, como parte de la investigación abierta tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con el crimen organizado.

La comparecencia del legislador ocurre en el mismo contexto en el que también fue citado el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien previamente informó que ya había respondido las preguntas formuladas por el Ministerio Público Federal.

De acuerdo con reportes sobre el caso, Inzunza fue citado desde el pasado 23 de mayo y acudió a las instalaciones de la FGR para rendir su declaración. La indagatoria involucra al menos a 10 personas y busca avanzar en la integración de la carpeta de investigación.

Enrique Inzunza comparece ante la FGR en Culiacán

La presencia de Enrique Inzunza ante la Fiscalía forma parte de las diligencias ministeriales derivadas de los señalamientos hechos desde Estados Unidos.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si el senador enfrenta una imputación formal o si su declaración fue requerida en calidad de entrevista dentro de la investigación.

Noticia Destacada Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, informó que atenderá el requerimiento que le ha sido formulado por la FGR

El caso ha generado atención política debido a que involucra a figuras de Morena en Sinaloa y se relaciona con presuntos nexos con estructuras criminales, según lo señalado por autoridades estadounidenses.

¿Qué dijo Inzunza antes de declarar?

Previo a su comparecencia, Enrique Inzunza publicó un mensaje en el que aseguró que atendería personalmente el llamado de la FGR. El senador afirmó que no utilizaría privilegios legales derivados de su cargo y que asumiría su propia defensa.

También sostuvo que no recurriría a la inmunidad procesal prevista para legisladores, al señalar que confía en las instituciones y en el sistema jurídico mexicano.

El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación que me fue formulada por la @FGRMexico el día 23 del mes en transcurso.



Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo.



Ratifico que es mi disposición… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 26, 2026

Investigación también incluye a Rubén Rocha Moya

La comparecencia de Inzunza se suma a la de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien también fue citado por la FGR dentro de esta misma línea de investigación.

La Fiscalía deberá continuar con las diligencias correspondientes para determinar el alcance de los señalamientos y definir si existen elementos suficientes para proceder jurídicamente contra alguna de las personas mencionadas.

Mientras tanto, Inzunza ha sostenido públicamente que responderá ante las autoridades y que enfrentará el proceso dentro del marco legal mexicano.

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