Ulises Lara; vocero de la FGR da avances sobre los casos Sinaloa y Chihuahua.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), compartió este jueves 28 de mayo detalles sobre los casos Sinaloa y Chihuahua. La información fue dada por medio de un video publicado en los canales oficiales de la dependencia con la finalidad de esclarecer algunos asuntos.

Sobre el caso de Sinaloa y los 10 funcionarios y exfuncionarios; el Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes aclaró que el gobernador Rubén Rocha, el senador con licencia Enrique Inzunza y otros funcionarios de Sinaloa no cuentan con ficha roja de Interpol.

Por otro lado; sobre el caso Chihuahua, Ulises aclaró que la gobernadora Maru Campos únicamente presentó un escrito argumentando su indisposición para proporcionar información. Ante esto, se explicó que la fiscalía conoce “lo que implica la inmunidad procesal, la cual señala la imposibilidad de procesar penalmente a determinadas personas”.

#EnVivo Mensaje a medios del Dr. @UlisesLaraLopez, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía, para dar a conocer avances sobre dos indagatorias que realiza la #FGR.



▶️ https://t.co/BKhFaLq4lQ — FGR México (@FGRMexico) May 29, 2026

Sin embargo; el vocero dijo que “ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan”. Para finalizar, se mencionó que la FGR ya desmanteló el narcolaboratorio que fue localizado en Chihuahua.

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