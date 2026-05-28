Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Operativo conjunto en Playa del Carmen deja narcóticos asegurados y delincuentes detenidos

México

Ulises Lara; vocero de la FGR da avances sobre los casos Sinaloa y Chihuahua

Por medio de un video, el vocero de la dependencia dio detalles de relevancia sobre ambos casos.

Por Redacción Por Esto!

28 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Ulises Lara; vocero de la FGR da avances sobre los casos Sinaloa y Chihuahua.
Ulises Lara; vocero de la FGR da avances sobre los casos Sinaloa y Chihuahua. / X: @FGRMexico/Captura de pantalla

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), compartió este jueves 28 de mayo detalles sobre los casos Sinaloa y Chihuahua. La información fue dada por medio de un video publicado en los canales oficiales de la dependencia con la finalidad de esclarecer algunos asuntos.

Sobre el caso de Sinaloa y los 10 funcionarios y exfuncionarios; el Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes aclaró que el gobernador Rubén Rocha, el senador con licencia Enrique Inzunza y otros funcionarios de Sinaloa no cuentan con ficha roja de Interpol.

Por otro lado; sobre el caso Chihuahua, Ulises aclaró que la gobernadora Maru Campos únicamente presentó un escrito argumentando su indisposición para proporcionar información. Ante esto, se explicó que la fiscalía conoce “lo que implica la inmunidad procesal, la cual señala la imposibilidad de procesar penalmente a determinadas personas”.

Sin embargo; el vocero dijo que “ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan”. Para finalizar, se mencionó que la FGR ya desmanteló el narcolaboratorio que fue localizado en Chihuahua.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar