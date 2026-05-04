Sinaloa no está solo: Gobierno federal refuerza seguridad y coordinación tras salida de Rocha Moya

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, encabezó una conferencia junto a los titulares de Seguridad, Defensa y Marina para detallar el reforzamiento de la estrategia de seguridad en la entidad, tras la licencia del gobernador Rubén Rocha Moya en medio de la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

Durante el encuentro, las autoridades federales y estatales coincidieron en un mensaje central: la presencia del Estado mexicano en Sinaloa se mantendrá firme, con coordinación permanente y acciones enfocadas en contener la violencia y proteger a la población.

Gobierno federal garantiza presencia y apoyo en Sinaloa

La mandataria interina subrayó que su administración dará continuidad a las políticas de seguridad en coordinación con el Gobierno federal, destacando que su prioridad será garantizar la tranquilidad de las y los sinaloenses.

“Existe un compromiso permanente de trabajar de manera conjunta para avanzar en la construcción de paz en el estado”, expresó durante su intervención.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el gabinete de seguridad acudió a la entidad por instrucción presidencial para reforzar la estrategia vigente y enviar certeza a la ciudadanía.

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Estrategia de seguridad: resultados y despliegue militar

Las autoridades informaron que actualmente hay más de 13 mil elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en Sinaloa, con operaciones coordinadas en todo el territorio.

Entre los resultados más relevantes destacan:

Más de 68 toneladas de droga aseguradas

Más de 2 millones de pastillas de fentanilo decomisadas

Más de 5 mil armas incautadas

Casi 2 mil 400 detenidos por delitos de alto impacto

Además, se han inhabilitado más de 2 mil laboratorios clandestinos, lo que representa un golpe significativo a las finanzas de grupos criminales.

Disminuyen homicidios y se refuerza la paz

Uno de los datos clave presentados es la reducción del 44% en homicidios dolosos desde el inicio de la actual administración federal, resultado que autoridades atribuyen a la presencia territorial y labores de inteligencia.

También se destacó una ligera mejora en la percepción de seguridad entre la población, de acuerdo con mediciones recientes.

Marina y Defensa fortalecen operaciones estratégicas

La Secretaría de Marina informó que mantiene operativos marítimos, terrestres y aéreos, especialmente en zonas estratégicas como Mazatlán, donde se busca proteger la actividad económica y turística.

En paralelo, la Defensa Nacional detalló acciones como la erradicación de plantíos ilícitos, el aseguramiento de armamento y la detención de generadores de violencia en regiones clave del estado.

Coordinación institucional ante nuevo escenario político

El gabinete de seguridad reiteró que la transición en el gobierno estatal no afectará las acciones en materia de seguridad.

Autoridades federales señalaron que se fortalecerá la coordinación con la gobernadora interina y los municipios, con seguimiento diario de la estrategia y presencia constante en las zonas de mayor incidencia delictiva.

El mensaje final fue contundente: el Estado mexicano no se retirará de Sinaloa y mantendrá su compromiso para recuperar la paz en la entidad.

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