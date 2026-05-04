Calendario oficial Bienestar mayo 2026: éstas son las fechas de pago, según la letra de tu apellido

Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, anunció el lunes, durante la conferencia mañanera de la Presidenta Sheinbaum, que los recursos de las diferentes pensiones y programas comenzaron a dispersarse este 4 de mayo.

Como se hace cada bimestre, el periodo mayo-junio comenzó a pagarse este lunes 4 de mayo y se cumplirá para todos los beneficiarios de manera escalonada, hasta el 27 del mismo mes, según la letra del primer apellido.

La Secretaría del Bienestar confirmó el calendario de pagos. / Foto: Secretaría del Bienestar

Los beneficiarios de las Pensiones Bienestar, así como los programas Madres Trabajadoras y Sembrando Vida deben revisar el calendario oficial de pagos que dio a conocer la Secretaría para conocer qué día pueden esperar su depósito.

Los Adultos Mayores recibirán 6 mil 400 pesos, las Mujeres Bienestar de 60 a 64 años 3 mil 100 pesos, mientras que las personas con discapacidad 3 mil 300 pesos. Estos montos son bimestrales y en esta ocasión corresponden al periodo mayo-junio.

🔴 CALENDARIO DE PAGO

En la #MañaneraDelPueblo, la secretaria @Letamaya informó que del 4 al 27 de mayo se realizará el depósito del bimestre mayo-junio de las #PensionesBienestar y de los programas #MadresTrabajadoras y #SembrandoVida.https://t.co/oMCi0gEywT pic.twitter.com/WEyRDV7h01 — Bienestar (@bienestarmx) May 4, 2026

La dispersión de los recursos se hará a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, en donde los beneficiarios pueden revisar que ya cuentan con los recursos por medio de la aplicación digital o directamente en los cajeros que se encuentran en las sucursales del Banco del Bienestar.