Publican en el DOF reforma para homologar el delito de feminicidio en todo México

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto de reforma constitucional que abre la puerta a la homologación del delito de feminicidio en todo México.

La modificación corresponde al artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia.

La publicación representa un paso clave para que el país cuente con criterios uniformes para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño en casos de feminicidio, frente a las diferencias que actualmente existen entre códigos penales estatales y el Código Penal Federal.

¿Qué cambia con la reforma publicada en el DOF?

Con esta reforma, el Congreso de la Unión queda facultado para emitir una ley general en materia de feminicidio, lo que permitirá establecer un tipo penal y sanciones homogéneas en todo el país.

También se busca fijar estándares comunes de investigación y fortalecer la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios.

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La medida responde a una de las principales demandas de colectivos, especialistas y familias de víctimas: que el acceso a la justicia no dependa del estado donde ocurra el crimen.

Hasta ahora, la existencia de 33 códigos penales ha provocado criterios distintos, agravantes no homologadas y procesos desiguales entre entidades.

¿Por qué se busca homologar el delito de feminicidio?

El objetivo central es reducir la dispersión normativa que ha dificultado una actuación coordinada frente a la violencia feminicida.

Durante la discusión en el Senado, se señaló que las diferencias legales entre estados pueden generar investigaciones tardías, sanciones dispares e impunidad.

La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y plantea que las fiscalías del país trabajen bajo reglas similares para identificar razones de género, atender a las familias de las víctimas y llevar los casos ante la justicia.

¿Qué contempla la futura ley general de feminicidio?

La propuesta presentada por el gobierno federal contempla que el feminicidio sea definido como la privación de la vida de una mujer por razones de género.

También prevé penas de 40 a 70 años de prisión, multas de mil a dos mil UMAS y agravantes cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, embarazada, periodista, defensora de derechos humanos, migrante o tenga alguna discapacidad.

#6deMayo2026 Se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de feminicidio.

👉 https://t.co/bvNkIxuwIp — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) May 6, 2026

Además de la cárcel, la legislación incluiría medidas como reparación integral del daño, pérdida de derechos sucesorios, pérdida de patria potestad, tutela, curatela, guarda y custodia, así como inhabilitación cuando el responsable sea servidor público.

¿Qué sigue tras la publicación de la reforma?

La publicación en el DOF formaliza la reforma constitucional y permite avanzar hacia la elaboración de la ley general. Una vez expedida, el Congreso deberá establecer el marco jurídico que obligue a las autoridades del país a actuar con criterios comunes.

Con ello, la homologación del feminicidio se perfila como una de las reformas más relevantes en materia de justicia para mujeres, al buscar que la investigación, la sanción y la reparación del daño tengan el mismo peso legal en cualquier entidad de México.

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