Banxico recorta tasa de interés a 6.50% pese a repunte de inflación y riesgos por conflicto en Medio Oriente

El Banco de México decidió reducir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, con lo que la tasa de referencia quedó en 6.50 por ciento, con efectos a partir del 27 de marzo de 2026.

La decisión fue tomada por mayoría dentro de la Junta de Gobierno, en un contexto marcado por debilidad económica en México, repunte de la inflación general y mayor incertidumbre internacional por el conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con el comunicado del banco central, la Junta consideró apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa, tomando en cuenta el panorama inflacionario actual, los niveles del tipo de cambio, la desaceleración de la actividad económica y el grado de restricción monetaria acumulado.

¿Por qué Banxico bajó la tasa de interés a 6.50%?

Banxico explicó que la economía mexicana mostró una marcada debilidad al inicio de 2026, mientras que las tasas de valores gubernamentales aumentaron en plazos medios y largos. Además, el peso mexicano registró una depreciación moderada desde la decisión anterior de política monetaria.

Pese a este entorno, la Junta de Gobierno consideró que la postura monetaria alcanzada sigue siendo adecuada para enfrentar los riesgos derivados de una posible prolongación o escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones sobre los mercados financieros.

La decisión fue respaldada por Victoria Rodríguez Ceja, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo. En contraste, Galia Borja Gómez y Jonathan Heath votaron por mantener la tasa en 7.00 por ciento.

¿Qué dijo Banxico sobre la inflación en México?

El banco central informó que entre la primera quincena de enero y la primera de marzo, la inflación general subió de 3.77 a 4.63 por ciento, principalmente por el aumento del componente no subyacente. En cambio, la inflación subyacente se mantuvo prácticamente sin cambios, al pasar de 4.47 a 4.46 por ciento.

Banxico también ajustó al alza sus pronósticos de inflación general y subyacente entre el primer y tercer trimestre de 2026. La institución señaló que el ajuste responde a una trayectoria más elevada para la inflación no subyacente y a una baja más lenta de lo esperado en los precios de servicios.

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¿Cuándo espera Banxico que la inflación llegue a la meta?

El Banco de México mantiene la previsión de que la inflación general converja a la meta de 3% en el segundo trimestre de 2027. Sin embargo, advirtió que el balance de riesgos para la inflación conserva un sesgo al alza.

Entre los riesgos mencionados están las disrupciones por políticas comerciales, el impacto inflacionario de conflictos geopolíticos, presiones de costos, persistencia de la inflación subyacente, depreciación del peso y afectaciones climáticas.

¿Habrá más recortes a la tasa de interés?

Banxico señaló que, hacia adelante, evaluará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia, según evolucionen las condiciones macroeconómicas y financieras.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por mayoría disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 6.50% con efectos a partir del 08 de mayo de 2026. Consulta el comunicado en: https://t.co/qT6JMoB3wy pic.twitter.com/8a2mAvgj7A — Banco de México (@Banxico) May 7, 2026

El banco central reiteró que sus decisiones buscarán mantener una tasa congruente con la trayectoria necesaria para llevar la inflación de forma ordenada y sostenida hacia la meta de 3%, al tiempo que reafirmó su compromiso con un entorno de inflación baja y estable.

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