Presidenta Claudia Sheinbaum aclara su relación con AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller: “somos amigas desde hace tiempo”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre la relación que mantiene con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y con Beatriz Gutiérrez Müller, a quienes diferenció en el tipo de vínculo que sostiene con cada uno.

Durante la conferencia matutina del 8 de mayo, la mandataria fue cuestionada sobre la comunicación que tiene con López Obrador, luego de versiones sobre una supuesta visita a Palenque, Chiapas. Sheinbaum rechazó que exista una relación de consulta permanente con el exmandatario y explicó que el vínculo entre ambos se limita al proyecto político que comparten.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre su comunicación con AMLO?

La presidenta afirmó que la comunicación con Andrés Manuel López Obrador está relacionada únicamente con la llamada cuarta transformación.

De acuerdo con Sheinbaum, lo que los une es haber formado parte de un mismo proyecto político, pero negó que exista una conversación constante sobre otros asuntos.

“¿Qué comunicación tenemos? Lo que nos da el ser parte de un proyecto de transformación”, expresó la mandataria al explicar que su relación con el expresidente se mantiene dentro de ese marco.

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También señaló que no hay una dinámica de dependencia política respecto a López Obrador y que las decisiones de su gobierno corresponden a su administración.

¿Cuál es la relación de Sheinbaum con Beatriz Gutiérrez Müller?

Sheinbaum fue más personal al hablar de Beatriz Gutiérrez Müller. La presidenta explicó que mantiene una relación de amistad con la escritora e investigadora desde hace años, incluso desde la etapa del gobierno de la Ciudad de México.

La mandataria aclaró que no la ve con frecuencia, pero cuando se encuentran conversan sobre temas personales, familiares y académicos. También subrayó que su amistad con Gutiérrez Müller no depende de su relación política con López Obrador.

“Veo a su esposa de vez en cuando, pues porque la quiero, somos amigas desde hace tiempo”, comentó Sheinbaum.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein indicó que no ha tenido una comunicación directa con el expresidente @lopezobrador_ recientemente, tras la difusión de una supuesta reunión que tuvieron ambos durante el fin de semana pasado en Palenque, #Chiapas. pic.twitter.com/oETaiHShZM — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 8, 2026

¿Por qué Sheinbaum separó ambas relaciones?

La presidenta buscó aclarar que su vínculo con Beatriz Gutiérrez Müller es independiente de la relación política que mantiene con López Obrador. Incluso cuestionó la idea de que, por no sostener comunicación frecuente con el expresidente, tendría que dejar de ver a su esposa.

Con estas declaraciones, Sheinbaum respondió a las versiones sobre su cercanía con el exmandatario y dejó claro que su trato con AMLO se basa en la coincidencia política, mientras que con Gutiérrez Müller existe una amistad construida a lo largo del tiempo.

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