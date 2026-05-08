Sheinbaum cuestiona a Loret de Mola por columna sobre hijos de AMLO: “¿cuáles son sus fuentes?”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó públicamente al periodista Carlos Loret de Mola por una columna publicada el 5 de mayo en “El Universal”, en la que habló de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente de Andrés Manuel López Beltrán.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal criticó los señalamientos incluidos en el texto y preguntó cuáles eran las fuentes utilizadas por el comunicador. Sheinbaum sostuvo que la columna contiene “invenciones” sobre el expresidente, sus hijos y presuntos vínculos con hechos relacionados con Sinaloa.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la columna de Loret de Mola?

Claudia Sheinbaum acusó al periodista de difundir versiones sin sustento público y de contribuir a generar tensión entre México y Estados Unidos. La presidenta señaló que el periodista publicó acusaciones sobre supuestos recursos entregados a los hijos de López Obrador, pero sin presentar elementos verificables.

“¿Cuáles son sus fuentes?”, cuestionó la mandataria al referirse al texto. También recordó que Andrés Manuel López Beltrán habría respondido a Loret de Mola ante los señalamientos de que presuntamente recibió dinero de un grupo criminal.

Sheinbaum afirmó que este tipo de publicaciones buscan provocar una mala relación entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos, en medio de un contexto bilateral marcado por señalamientos de autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos.

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¿Qué publicó Loret de Mola sobre Andrés Manuel López Beltrán?

La columna mencionada por Sheinbaum fue publicada el 5 de mayo bajo el título “Andy y Rocha Moya”. En ella, Loret de Mola sostuvo que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, habría entregado dinero a Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán.

El periodista afirmó que sus datos provenían de “fuentes con acceso de primer nivel a la investigación” y con conocimiento de lo que ocurre en Sinaloa. También señaló que Díaz Vega habría sido intermediario entre Rocha Moya y Los Chapitos.

¿Andrés Manuel López Beltrán respondió a los señalamientos?

De acuerdo con la información difundida, circuló una supuesta carta atribuida a Andrés Manuel López Beltrán en la que se exigía una disculpa a Carlos Loret de Mola por señalar que su familia habría recibido recursos de organizaciones criminales o funcionarios de Sinaloa.

Sin embargo, también se indicó que la cuenta atribuida a López Beltrán aparecía sin mensajes visibles este 8 de mayo, mientras que una página de sátira difundió una carta relacionada con el tema. Por ello, la verificación del documento y su origen quedó bajo discusión pública.

#MañaneraDelPueblo. Cuestiona @Claudiashein la publicación de noticias falsas sobre relaciones entre los hijos de @lopezobrador_ y grupos del crimen organizado. “Ni siquiera tienen fuentes”, subraya pic.twitter.com/OHvJnKtdNL — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 8, 2026

¿Por qué el tema genera debate político?

El intercambio ocurre en un momento de tensión por las acusaciones de Estados Unidos contra políticos de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya.

En ese contexto, Sheinbaum sostuvo que los señalamientos periodísticos deben estar sustentados y no utilizarse para alimentar conflictos políticos o diplomáticos.

La presidenta insistió en que, si existen acusaciones, deben presentarse pruebas y seguirse los cauces legales correspondientes.

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