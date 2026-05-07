Sheinbaum agradece respaldo de legisladores de Morena, PVEM y PT: “Que viva la soberanía nacional”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció públicamente el respaldo de legisladoras y legisladores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, fuerzas que integran la alianza legislativa de la llamada cuarta transformación en el Congreso de la Unión.

A través de su cuenta de X, la mandataria difundió un mensaje acompañado de una imagen en la que aparece al frente de un grupo de legisladores de los tres partidos. En la fotografía también se observa a liderazgos parlamentarios de ambas cámaras, además de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum a legisladores de Morena, PVEM y PT?

En su publicación, Sheinbaum agradeció el apoyo de las y los legisladores de su movimiento, así como su disposición para mantener la unidad en torno al proyecto político que encabeza.

“Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación. ¡Que viva la soberanía nacional!”, escribió la presidenta.

El mensaje refuerza el llamado a la cohesión interna dentro de la mayoría legislativa, en un contexto en el que el Congreso mantiene un papel clave para impulsar reformas, acuerdos políticos y posicionamientos relacionados con la agenda del gobierno federal.

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¿Quiénes aparecen con Sheinbaum en la imagen?

La fotografía difundida por la presidenta muestra a legisladores de Morena, PVEM y PT reunidos con la mandataria. Al frente del grupo aparecen figuras relevantes de la alianza oficialista, entre ellas coordinadores parlamentarios de cada partido en las cámaras del Congreso.

También destaca la presencia de Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, así como de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien mantiene un papel central en la interlocución política entre el Ejecutivo federal y el Poder Legislativo.

¿Por qué Sheinbaum habló de soberanía nacional?

El cierre del mensaje con la frase “¡Que viva la soberanía nacional!” coloca la publicación dentro de uno de los ejes discursivos más recurrentes del gobierno de Sheinbaum: la defensa de la autonomía de México frente a presiones externas y la unidad política interna para respaldar las decisiones del país.

Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación.



¡Que viva la soberanía nacional! pic.twitter.com/dfvbKckZbk — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 7, 2026

La publicación también funciona como una señal de respaldo legislativo hacia la presidenta, especialmente en temas donde la mayoría oficialista necesita mantener coordinación para avanzar en reformas o posicionamientos nacionales.

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