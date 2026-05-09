¿Se adelanta el fin del ciclo escolar 2025-2026? Sheinbaum y SEP generan dudas sobre nuevo calendario

La posible modificación del calendario escolar 2025-2026 mantiene incertidumbre entre padres de familia, docentes y estudiantes, luego de que la Secretaría de Educación Pública anunciara ajustes relacionados con las altas temperaturas y la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El pasado 8 de mayo, la dependencia federal informó sobre cambios que permitirían adelantar la conclusión del ciclo lectivo; sin embargo, horas más tarde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que todavía no existe una determinación definitiva sobre el nuevo calendario escolar.

La discusión ha generado expectativa debido al posible impacto académico y logístico que implicaría reducir el número de días de clases en escuelas públicas y privadas del país.

Sheinbaum afirma que aún no existe decisión definitiva

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aclaró que la propuesta continúa bajo análisis y destacó la importancia de evitar afectaciones en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

“No hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases”, expresó la presidenta al ser cuestionada sobre el posible cierre anticipado del ciclo escolar.

Noticia Destacada Titular de la SEP informa que el próximo lunes revisarán nuevamente el calendario escolar y presentarán la propuesta definitiva

Las declaraciones contrastaron con el anuncio realizado previamente por la SEP, lo que incrementó la confusión respecto a las fechas oficiales del calendario 2025-2026.

Altas temperaturas y Mundial 2026 motivan revisión del calendario

La revisión del calendario escolar ocurre en medio de las altas temperaturas registradas en distintas entidades del país, especialmente en regiones del norte y sureste, donde las ondas de calor han provocado afectaciones en actividades escolares.

Además, la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 también forma parte de los factores considerados para ajustar actividades académicas y de movilidad en algunas ciudades sede.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han publicado un decreto oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), requisito necesario para formalizar cualquier modificación al calendario escolar.

Estamos en #Sonora acompañando a nuestra presidenta, @Claudiashein, en su gira de trabajo.



Tal como se anunció, nos volveremos a reunir con las y los secretarios de educación de todos los estados del país el próximo lunes 11 de mayo. El objetivo es revisar el calendario escolar… pic.twitter.com/k2LvTU3p5Y — Mario Delgado (@mario_delgado) May 9, 2026

Padres y maestros esperan definición oficial

Ante la falta de una resolución definitiva, continúan circulando distintas versiones sobre las posibles fechas de conclusión del ciclo escolar 2025-2026.

Padres de familia y docentes permanecen atentos a los anuncios oficiales de la SEP y del Gobierno federal, ya que cualquier ajuste podría modificar periodos vacacionales, evaluaciones y procesos administrativos en escuelas de educación básica.

Se espera que en los próximos días las autoridades educativas definan si el calendario original se mantiene o si finalmente se aprueba un adelanto en el cierre de clases.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO