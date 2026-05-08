Samuel García confirma que Nuevo León concluirá el Ciclo Escolar 2025-2026 hasta el 19 de junio

El gobernador Samuel García informó que Nuevo León concluirá el ciclo escolar 2025-2026 el 19 de junio, dos semanas después de la fecha propuesta por la Secretaría de Educación Pública, SEP, a nivel federal.

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En un mensaje en su cuenta de X, García señaló que la decisión federal genera complicaciones para las familias nuevoleonesas, tanto en su rutina diaria como en el desarrollo educativo de los estudiantes.

“Sabemos que para muchas madres y padres de familia, la decisión de la Secretaría de Educación Pública Federal de terminar las clases el 5 de junio representa una complicación para su rutina diaria porque no lo tenían previsto, pero sobre todo, una limitante al desarrollo educativo de sus hijas e hijos”, escribió el mandatario estatal.

Sabemos que para muchas madres y padres de familia, la decisión de la Secretaría de Educación Pública Federal de terminar las clases el 5 de junio, representa una complicación para su rutina diaria porque no lo tenían previsto, pero sobre todo, una limitante al desarrollo… — Samuel García (@samuel_garcias) May 8, 2026

Por ello, el gobierno de Nuevo León decidió extender las clases regulares hasta el 19 de junio. Del 22 de junio al 8 de julio se ofrecerán talleres y campamentos deportivos en las escuelas para los alumnos que lo requieran.

“La educación de Nuevo León es una prioridad para todas y todos: Gobierno, maestras y maestros y familias. Queremos que nuestro estado siga siendo el mejor lugar para educarse y juntos, vamos a seguir trabajando para continuar siéndolo”, concluyó García.

Posición de la presidenta Claudia Sheinbaum

Este mismo viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en su conferencia matutina que la propuesta de concluir el ciclo escolar el 5 de junio aún no es definitiva y que no existe un calendario oficial aprobado.

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Sheinbaum explicó que se trata de una sugerencia surgida de reuniones entre secretarios de Educación estatales y a solicitud de algunos maestros, principalmente por el inicio del Mundial de Fútbol 2026 y las altas temperaturas. Sin embargo, enfatizó la importancia de no afectar el aprendizaje de los estudiantes:

“No hay calendario definido, porque es importante que los niños no pierdan clases”.

La mandataria indicó que la propuesta sigue en análisis y que cualquier ajuste final priorizará los días efectivos de clase.

Contexto

La SEP había anunciado el adelanto del fin de clases al 5 de junio, en lugar del 15 de julio originalmente previsto, por la ola de calor y la logística del Mundial 2026. El anuncio generó preocupación entre padres de familia y algunos gobiernos estatales. Mientras Nuevo León optó por extender localmente el ciclo, otras entidades han pedido revisiones o propuestas diferenciadas. Hasta el momento, no hay una definición nacional final del calendario.

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