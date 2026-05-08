Titular de la SEP informa que el próximo lunes revisarán nuevamente el calendario escolar y presentarán la propuesta definitiva

Tras la polémica que generó el anuncio de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sobre la modificación del calendario del ciclo escolar 2025-2026, este día el funcionario declaró que se revisará de nuevo la propuesta y que el lunes 11 de mayo se dará a conocer la decisión definitiva.

Fue en un evento del día de las Madres en el estado de Sonora, en donde el secretario de educación dio a conocer que se reunirá de nuevo con los responsables de cada estado para volver a analizar la propuesta de terminar el ciclo el próximo 5 de junio.

La Copa del Mundo 2026 y la intensa ola de calor fueron las dos razones para cambiar el calendario escolar y terminar el ciclo un mes y medio antes de lo que estaba programado a inicio de año.

Estamos en #Sonora acompañando a nuestra presidenta, @Claudiashein, en su gira de trabajo.



Tal como se anunció, nos volveremos a reunir con las y los secretarios de educación de todos los estados del país el próximo lunes 11 de mayo. El objetivo es revisar el calendario escolar… pic.twitter.com/k2LvTU3p5Y — Mario Delgado (@mario_delgado) May 9, 2026

"Tal como se anunció, nos volveremos a reunir con las y los secretarios de educación de todos los estados del país el próximo lunes 11 de mayo. El objetivo es revisar el calendario escolar y hacer una propuesta definitiva de modificación".

"Siempre priorizaremos el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. De igual manera agradecemos a madres y padres de familia, así como a las organizaciones que nos han hecho llegar sus propuestas", afirmó Delgado.

La disposición de la SEP generó una ola de críticas alrededor del país, por lo que en su conferencia mañanera, la Presidenta Sheinbaum aseguró que solo era una propuesta y que se analizaría a detalle, pues no era definitiva. Esto contradijo a Delgado, que un día antes afirmó que la medida estaba dictada y tendría que acatarse a nivel nacional.

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Cabe señalar que por la parte del Mundial de futbol, México solo recibirá 13 partidos de los 104 que se jugarán en total en la edición 2026, además que solo se concentrarán en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, por lo que las demás entidades y municipios del territorio nacional no tendrán afectación alguna por el evento.

La Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP) informaron que las escuelas privadas podrán continuar brindando servicio educativo conforme al calendario originalmente acordado con madres y padres de familia, pese al anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio.