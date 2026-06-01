Incumplen reglamento y generan caos vial en el Mercado Principal; urge liberar espacios

Los abastecedores incumplen con el reglamento de liberar las calles periféricas del mercado principal antes de las nueve de la mañana, lo que deriva en hechos de tránsito y complicaciones al paso de peatones.

Resalta lo ocurrido el jueves pasado, cuando un camión atropelló a un “carretillero” que se resbaló en la vía pública, presuntamente por estar alcoholizado.

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Lo anterior fue confirmado por la Dirección de la Central de Abasto, que evidenció la necesidad de recuperar espacios para prevenir accidentes.

No es la primera vez que en el mercado principal se solicita mayor presencia de autoridades de Vialidad. Hace apenas un mes se urgió la presencia de más uniformados, luego de que una persona generara pánico en el lugar.

En el mercado, cuatro agrupaciones de introductores abastecen a más de 500 locatarios y mil “huacaleritas”, por lo que la implementación de acciones de vialidad es considerada urgente debido a la alta movilidad de personas y vehículos en la zona.