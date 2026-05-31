Claudia Sheinbaum advierte contra la injerencia extranjera: “México no es piñata de nadie”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este domingo 31 de mayo de 2026 el evento “A dos años del triunfo” desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, donde rindió un balance de su gobierno y lanzó un mensaje político centrado en la defensa de la soberanía nacional.

Durante su discurso, la mandataria recordó que hace dos años cerca de 36 millones de personas respaldaron en las urnas la continuidad de la Cuarta Transformación.

Afirmó que ese resultado significó el rechazo al regreso de un modelo de privilegios, corrupción y abandono del pueblo, además de marcar la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la soberanía de México?

En la segunda parte de su mensaje, Sheinbaum acusó la existencia de campañas mediáticas y digitales impulsadas por sectores conservadores nacionales e internacionales, las cuales, aseguró, buscan modificar la percepción pública y debilitar a su gobierno.

La presidenta señaló que estas formas de desestabilización ya no siempre ocurren mediante la fuerza, sino por medio de operaciones de desinformación, cuentas falsas, robots y plataformas digitales con alta capacidad de influencia.

Aunque defendió la libertad de expresión como un principio democrático, advirtió que detrás de algunas campañas existen intereses políticos que buscan frenar el proyecto de transformación.

Noticia Destacada Respaldan en Campeche a Claudia Sheinbaum durante mensaje por dos años de su triunfo

Sheinbaum rechaza presiones externas en casos de seguridad

Uno de los puntos más fuertes del discurso fue su postura frente a presuntas acciones de autoridades extranjeras relacionadas con temas de seguridad y justicia en México. Sheinbaum sostuvo que ningún agente extranjero puede realizar tareas que corresponden exclusivamente a las instituciones mexicanas y remarcó que cualquier colaboración debe realizarse con apego a la ley nacional.

También cuestionó solicitudes de detención con fines de extradición contra autoridades mexicanas, al considerar que ese tipo de acciones podrían abrir la puerta a presiones políticas desde el exterior. En ese sentido, afirmó que México no aceptará que otro país determine quién debe ser señalado como culpable ni que influya en procesos internos.

“Cooperación no significa subordinación”, advierte Sheinbaum

La mandataria subrayó que México mantiene disposición para colaborar con otros gobiernos en el combate a la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el tráfico ilegal de armas. Sin embargo, aclaró que la cooperación internacional no debe confundirse con subordinación ni con sometimiento.

Sheinbaum insistió en que la seguridad es una responsabilidad compartida, por lo que Estados Unidos también debe atender el consumo de drogas, el lavado de dinero y el flujo ilegal de armas hacia territorio mexicano. Además, sostuvo que México continuará trabajando con otros países bajo el principio de respeto mutuo y no intervención.

A dos años del triunfo: honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria. Ciudad de México https://t.co/yxpKyUV2FX — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 31, 2026

Sheinbaum llama a defender la transformación y la independencia nacional

Al cierre de su discurso, la presidenta criticó a sectores de la derecha mexicana que, según dijo, celebran o promueven presiones de políticos extranjeros. Aseguró que México ya cambió y que la transformación no será detenida por intereses económicos, grupos conservadores o agentes externos.

Sheinbaum convocó a realizar asambleas informativas en plazas públicas para defender la soberanía, la independencia y los avances de su gobierno. “La patria no se vende, la patria se ama y se defiende”, fue una de las ideas centrales con las que cerró su mensaje ante simpatizantes reunidos en la capital del país.

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