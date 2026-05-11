Claudia Sheinbaum defiende soberanía de México: “La independencia se defiende todos los días”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la soberanía de México “no se negocia” y que la independencia nacional debe defenderse todos los días, durante la ceremonia por el 106 Aniversario de la “Columna de la Legalidad”, realizada este lunes 11 de mayo de 2026 en las instalaciones del Heroico Colegio Militar, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Ante integrantes de las Fuerzas Armadas, cadetes y funcionarios federales, la mandataria retomó la figura de Venustiano Carranza como uno de los personajes centrales en la construcción del Estado mexicano moderno, aunque también reconoció las contradicciones de su trayectoria política.

En su discurso, Sheinbaum destacó su papel en la defensa del orden constitucional, la creación del Ejército Constitucionalista y la promulgación de la Constitución de 1917.

La presidenta también vinculó aquel periodo histórico con los principios actuales de la política exterior mexicana: autodeterminación de los pueblos, no intervención, igualdad entre naciones y respeto mutuo. En ese contexto, subrayó que México jamás debe ser tratado como una nación subordinada.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la soberanía de México?

Claudia Sheinbaum afirmó que México es un país libre, independiente y soberano, al recordar la llamada Doctrina Carranza, inspirada en los principios de Benito Juárez y vinculada posteriormente con la Doctrina Estrada.

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La mandataria señaló que Venustiano Carranza defendió una política exterior basada en la dignidad nacional, especialmente frente a presiones extranjeras relacionadas con el control de los recursos naturales del país, tras la promulgación del artículo 27 constitucional.

Sheinbaum sostuvo que ningún país tiene derecho a decidir sobre el destino de otro y que todas las naciones, sin importar su tamaño o poder, son iguales en dignidad y soberanía. También destacó que ningún extranjero debe tener privilegios por encima de las leyes mexicanas.

¿Por qué la presidenta habló de intentos de imposición extranjera?

Durante su discurso, Sheinbaum recordó que México ha enfrentado invasiones, ocupaciones y presiones de intereses extranjeros a lo largo de su historia. En particular, mencionó que, tras la Constitución de 1917, compañías petroleras y sectores políticos de Estados Unidos buscaron condicionar las decisiones del país y debilitar su derecho a decidir sobre su territorio y sus riquezas.

Frente a ese escenario, la presidenta afirmó que la doctrina de Carranza fue una respuesta de dignidad y patriotismo. Para Sheinbaum, esa postura sigue vigente porque la relación entre naciones debe construirse desde el respeto y no desde la imposición.

“La soberanía no se negocia”, planteó la mandataria al remarcar que la independencia no es solo un principio histórico, sino una responsabilidad permanente del Estado mexicano.

¿Qué representa la “Columna de la Legalidad” para México?

La “Columna de la Legalidad” recuerda el episodio de mayo de 1920, cuando cadetes del Heroico Colegio Militar acompañaron a Venustiano Carranza durante su salida de la Ciudad de México rumbo a Veracruz, en medio de la crisis provocada por el “Plan de Agua Prieta”.

Sheinbaum relató que los cadetes defendieron con lealtad al gobierno legítimamente constituido y enfrentaron ataques durante la travesía. Entre los hechos mencionó la carga de sable ordenada por el coronel Rodolfo Casillas el 9 de mayo de 1920, en Tlaxcala, para proteger la integridad de Carranza.

La presidenta señaló que este episodio no solo recuerda a un personaje histórico, sino a una generación que luchó por transformar al país. Aseguró que la Revolución Mexicana fue el despertar de un pueblo que decidió no arrodillarse ante la injusticia y defendió la idea de que la patria pertenece a quienes la trabajan, la defienden y la aman.

106 Aniversario de la Columna de la Legalidad. Ciudad de México https://t.co/Xr7TwJtMkE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 11, 2026

¿Qué mensaje dejó Sheinbaum a las Fuerzas Armadas?

Desde el Colegio Militar, Sheinbaum afirmó que las Fuerzas Armadas tienen una raíz histórica vinculada al pueblo y a la defensa de la legalidad. Recordó que el Ejército Constitucionalista surgió para combatir un golpe de Estado y no para sostener una dictadura.

La mandataria cerró su discurso con un reconocimiento al Heroico Colegio Militar, a las Fuerzas Armadas y a la vigencia de la legalidad como principio central de la vida pública. Para Sheinbaum, la lección histórica de los cadetes permanece viva en la defensa de la justicia, la patria y la soberanía nacional.

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