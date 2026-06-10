CNTE se reúne con Segob antes del Mundial 2026; mantiene paro, plantón y presión en CDMX

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostendrá este miércoles 10 de junio una nueva reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE, mientras mantiene su huelga nacional y la concentración de sus bases cerca de Bucareli.

El encuentro ocurre a 24 horas de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, programada para el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca, con el partido entre México y Sudáfrica.

La coincidencia con el arranque del torneo coloca el conflicto magisterial en un momento de alta presión para el gobierno federal y para la capital del país.

¿A qué hora se reúne la CNTE con Segob este 10 de junio?

La CNTE confirmó que acudirá a la reunión convocada por Segob, SEP e ISSSTE este miércoles a las 11:00 horas. Luis Antonio Rosales, integrante de la Dirección Política Nacional de la coordinadora, señaló que el magisterio asistirá al encuentro y que sus bases permanecerán concentradas.

El dirigente afirmó que la organización mantiene disposición al diálogo, aunque el paro y las movilizaciones no serán levantados mientras no existan compromisos concretos sobre sus demandas.

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La huelga nacional de la CNTE comenzó el 1 de junio y ha mantenido presencia en la Ciudad de México, con plantones, marchas y bloqueos que han afectado la movilidad en zonas del Centro Histórico y alrededores de Bucareli.

Reportes recientes señalan que la coordinadora ha acudido a nuevas mesas de diálogo con autoridades federales como parte de los intentos por destrabar el conflicto.

¿Qué exige la CNTE al gobierno federal?

Entre las principales demandas de la CNTE están la cancelación de las modificaciones a la Ley del ISSSTE de 2007, la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), pensiones dignas y mejoras salariales.

Las autoridades federales han mantenido mesas de trabajo con la coordinadora, pero hasta ahora no se han alcanzado acuerdos de fondo. La propia CNTE ha señalado que las propuestas presentadas no resuelven sus exigencias centrales, por lo que decidió mantener la huelga nacional y el plantón.

¿Por qué la reunión con la CNTE presiona al gobierno antes del Mundial 2026?

La reunión llega en una fecha clave para México, debido a que el Mundial 2026 iniciará el 11 de junio en la capital del país. Las protestas de la CNTE se han convertido en un foco de atención por las posibles afectaciones a la movilidad, la operación turística y los eventos relacionados con la inauguración.

📢 Comienzan a llegar las y los maestros de la #CNTE a la sede de la Secretaría de Gobernación, para la mesa de negociación que sostendrán en unos minutos.



📹: David Pérez pic.twitter.com/lLlCOylrDi — IMER Noticias (@IMER_Noticias) June 10, 2026

El gobierno federal ha buscado contener el conflicto a través del diálogo, mientras prepara el operativo para el arranque del torneo. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la organización del evento está bajo control, pese a las protestas activas de maestros y otros colectivos en la Ciudad de México.

En este contexto, el plantón y las movilizaciones mantienen preocupación entre padres de familia, comerciantes, trabajadores y visitantes, especialmente por la suspensión de clases, los cierres viales y el impacto en la vida cotidiana de la capital.

La mesa de este miércoles aparece como un intento más por evitar que el conflicto escale justo antes de uno de los eventos deportivos con mayor visibilidad internacional para México.

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