Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo, en duda por plantón de la CNTE; Sheinbaum pide acudir a sedes alternas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en duda la apertura del Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México para el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, programado para este jueves 11 de junio.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que aún se evalúa si la plancha del Zócalo podrá utilizarse como sede principal para la transmisión del encuentro, debido al plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las inmediaciones de la plaza.

“Vamos a ver cómo están las cosas para ver si abrimos o no el Zócalo”, señaló Sheinbaum, quien indicó que la decisión final se dará a conocer más tarde.

Habrá 18 sedes gratuitas para ver México vs Sudáfrica en CDMX

Ante la posibilidad de que el Zócalo permanezca cerrado, Sheinbaum recordó que el Gobierno de la Ciudad de México preparó 18 sedes alternas donde la ciudadanía podrá ver de manera gratuita el partido inaugural del Mundial 2026.

La presidenta pidió a la población considerar estos espacios en caso de que no sea posible habilitar el Fan Fest principal.

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Explicó que dichas sedes fueron planeadas con anticipación por la administración capitalina, encabezada por la jefa de Gobierno, y estarán listas para recibir a las familias que quieran seguir el arranque de la Copa del Mundo.

“Si por alguna razón no se puede usar el Zócalo para la inauguración, hay 18 sedes en donde se puede ver de manera gratuita”, reiteró.

CNTE mantiene plantón y movilizaciones en el Centro Histórico

El posible cierre del Zócalo ocurre en medio de las protestas de la CNTE, cuyos integrantes mantienen un plantón como parte de su paro nacional iniciado el 1 de junio.

El magisterio disidente ha realizado bloqueos, marchas y manifestaciones para exigir al Gobierno federal atención a sus demandas laborales y educativas.

#MañaneraDelPueblo. Destaca la presidenta @Claudiashein que habrán 18 sedes alternas al Zócalo para ver el #Mundial2026 de forma gratuita. pic.twitter.com/fRIA2UC8Z6 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 10, 2026

La presencia de los docentes en el primer cuadro de la capital ha complicado la logística del Fan Fest mundialista, que estaba previsto como uno de los principales puntos de reunión para ver el debut de México.

Sheinbaum también dejó abierta la posibilidad de acudir a alguna de las 18 sedes alternas, aunque dijo que tomará la decisión de última hora, una vez que se confirme si el Zócalo podrá abrir o no para el evento.

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