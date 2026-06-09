Protestas de la CNTE ponen al límite a capitalinos quienes sufren pérdidas económicas, bloqueos viales y daños en el espacio público

Las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han elevado la tensión en la Ciudad de México y otras entidades, justo en la antesala de la inauguración del Mundial 2026, que tendrá a México como uno de los países sede.

Aunque el magisterio disidente mantiene demandas laborales, salariales y de pensiones, el desarrollo de sus protestas ha generado molestia entre peatones, conductores, comerciantes, trabajadores y familias que han resentido las pérdidas económicas, los cierres viales, los daños a inmuebles y la interrupción de actividades escolares en comunidades donde los alumnos siguen sin clases.

¿Qué afectaciones han dejado las protestas de la CNTE en CDMX?

En la Ciudad de México, las movilizaciones de la CNTE han complicado la movilidad en puntos estratégicos, con marchas, bloqueos y plantones que afectan los traslados cotidianos.

Para miles de personas, llegar al trabajo, acudir a una cita médica, recoger a sus hijos o simplemente cruzar por zonas del Centro Histórico se ha vuelto una tarea más difícil.

A estas afectaciones se suman daños en inmuebles, pintas y acciones que han provocado rechazo entre ciudadanos que, aunque reconocen el derecho a la protesta, también exigen que las inconformidades no terminen por trasladar sus costos a quienes no forman parte del conflicto.

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El desgaste social ha crecido porque las movilizaciones ya no sólo se perciben como una presión hacia las autoridades, sino como una interrupción constante de la vida pública en una ciudad que además se prepara para recibir visitantes nacionales e internacionales.

¿Cómo impacta el paro de la CNTE a estudiantes y familias?

Uno de los efectos más sensibles está en las comunidades escolares. En las entidades donde docentes se han sumado al paro y a las movilizaciones, niñas, niños y adolescentes han visto interrumpidas sus clases, lo que incrementa la preocupación de padres de familia por el rezago educativo.

La ausencia prolongada de maestros en las aulas afecta especialmente a estudiantes de zonas donde la escuela cumple un papel central en el aprendizaje, la convivencia y el acompañamiento diario. Mientras las demandas sindicales continúan sobre la mesa, el costo inmediato también recae en alumnos que no han podido mantener una continuidad académica normal.

COMERCIANTES del CENTRO vs MAESTROS de la CNTE

Así buscaban impedir los comerciantes, q saliera uno de los autobuses utilizados por los de la Coordinadora.

La movilización de la CNTE les ha hecho perder días y días de ventas.@SSC_CDMX resguarda para evitar enfrentamientos. pic.twitter.com/9iMG3o6cqD — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 9, 2026

¿El gobierno ha mantenido diálogo con la CNTE?

El Gobierno federal ha señalado que mantiene abiertas las mesas de negociación para atender las demandas del magisterio disidente. Entre los temas planteados por la CNTE están mejoras salariales, cambios al sistema de pensiones y la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Sin embargo, pese a la apertura de canales de diálogo, las protestas se han intensificado y el conflicto se ha acercado cada vez más a una fecha clave para el país: la inauguración del Mundial 2026. Esta escalada ha alimentado la percepción de que las acciones buscan llevar la presión al límite en un momento de alta visibilidad internacional.

¿Por qué las protestas generan tensión antes del Mundial 2026?

El Mundial 2026 arrancará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. La coincidencia entre el arranque del torneo y las movilizaciones de la CNTE ha colocado el conflicto en un escenario más delicado.

🚨⚠️ Tensión en la #CDMX



Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantienen bloqueada la Calzada de Tlalpan para impedir el avance de la marcha de integrantes de la #CNTE.



📍 La movilización se desarrolla en uno de los principales accesos de la capital, generando… pic.twitter.com/afBZDjOXCh — Baja News (@MxBajanews) June 9, 2026

Las autoridades buscan garantizar movilidad, seguridad y operación logística durante uno de los eventos deportivos más importantes del año.

En ese contexto, los bloqueos y las amenazas de nuevas acciones aumentan la presión sobre la organización, mientras la ciudadanía enfrenta las consecuencias inmediatas de un conflicto que todavía no encuentra salida.

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