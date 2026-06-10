Morena respalda a Sheinbaum por relación con Estados Unidos: destaca diálogo y defensa de la soberanía

Morena expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum por la conducción de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en medio de un escenario marcado por tensiones políticas, llamados a la defensa de la soberanía y la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos.

A través de un comunicado, el partido señaló que la mandataria federal ha apostado por una estrategia basada en prudencia, diálogo institucional y cooperación, frente a posturas que, según el movimiento, han promovido la confrontación en la relación con Washington.

¿Qué dijo Morena sobre la relación de México con Estados Unidos?

Morena afirmó que el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene una relación “entre iguales” con Estados Unidos, sustentada en el respeto mutuo, la cooperación y la defensa de los intereses nacionales.

El partido destacó que la conversación entre Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, muestra que la interlocución bilateral se desarrolla por los canales diplomáticos correspondientes.

La llamada entre ambos funcionarios fue reportada previamente como parte de la agenda común en temas como migración, seguridad, comercio y estabilidad regional.

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Para Morena, este tipo de comunicación resulta relevante para proteger empleos, inversiones y el bienestar de las familias que viven en ambos lados de la frontera.

¿Cómo defendió Morena la estrategia de Claudia Sheinbaum?

El partido oficialista sostuvo que la soberanía nacional debe defenderse con firmeza, pero también con responsabilidad. En ese sentido, reconoció la postura de Sheinbaum de evitar una ruta de confrontación directa y privilegiar la vía institucional.

La posición de Morena ocurre en un contexto donde la presidenta ha cuestionado espacios políticos y empresariales que, desde su perspectiva, pueden afectar la relación con Estados Unidos o abrir la puerta a discursos de intervención extranjera.

¿Qué papel tuvo la Asamblea Informativa del 31 de mayo?

Morena también citó la Asamblea Informativa del 31 de mayo como una muestra de respaldo popular a la presidenta.

📰 El Partido Morena comparte el siguiente comunicado de prensa



Con el respaldo del pueblo de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum fortalece una relación de respeto y cooperación con Estados Unidos por el bienestar de ambos pueblos



🔗: https://t.co/Z44Rhv39VA pic.twitter.com/3Xb8gfhzSM — Morena (@PartidoMorenaMx) June 10, 2026

De acuerdo con el partido, la movilización de cientos de miles de personas fortaleció la posición del gobierno mexicano frente a cualquier negociación internacional.

El partido aseguró que Sheinbaum cuenta con apoyo ciudadano para defender la dignidad y la soberanía nacional, al tiempo que mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos para beneficio de ambos países.

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