Qué fue el Halconazo y por qué se conmemora el 10 de junio

El Halconazo es uno de los episodios centrales para entender la represión política en México durante el siglo XX. Ocurrió el 10 de junio de 1971, en la Ciudad de México, durante una manifestación estudiantil que fue atacada por un grupo conocido como Los Halcones.

La fecha también se conoce como la Matanza del Jueves de Corpus, debido a que los hechos ocurrieron ese día del calendario religioso. Su conmemoración recuerda a las víctimas y forma parte de la memoria sobre la guerra sucia en México.

El Halconazo fue un ataque contra una marcha estudiantil que salió del Casco de Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional.

La protesta apoyaba demandas universitarias y exigía libertades políticas en un contexto marcado por la vigilancia hacia movimientos sociales.

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Los manifestantes avanzaban por la zona de San Cosme y avenida de los Maestros cuando fueron agredidos por integrantes de Los Halcones, un grupo de choque vinculado con estructuras del Estado.

El ataque dejó personas muertas y heridas. Las cifras varían según las fuentes, pero el hecho quedó registrado como un caso de represión contra estudiantes y de violación a derechos como la protesta, la reunión y la libre expresión.

Cada 10 de junio se recuerda el Halconazo porque esa fecha marca una etapa de la política mexicana asociada con el uso de la fuerza contra grupos estudiantiles y opositores.

La conmemoración busca mantener en la memoria pública lo ocurrido en 1971 y reconocer el impacto que tuvo en la vida política del país. También permite explicar cómo el miedo y la represión formaron parte de la relación entre el Estado y diversos movimientos sociales.

El Halconazo se vincula con la guerra sucia porque ocurrió dentro de un periodo de persecución contra organizaciones estudiantiles, políticas y sociales. Durante esos años se documentaron detenciones, desapariciones, agresiones y operaciones de control contra opositores.

Por ello, el 10 de junio no sólo recuerda una protesta reprimida. También representa una fecha clave para entender el debate sobre memoria, justicia y derechos humanos en México.

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