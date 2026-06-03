Sheinbaum Pardo responde a protestas de la CNTE: “No somos Díaz Ordaz, no vamos a caer en provocación”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) registradas en los últimos días en la Ciudad de México y otras entidades, luego de ser cuestionada durante la conferencia mañanera de este miércoles 3 de junio en Palacio Nacional.

La mandataria aseguró que su gobierno mantiene abiertas las mesas de diálogo con el magisterio a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, advirtió que no permitirá que las manifestaciones deriven en una provocación para justificar una respuesta represiva del Estado.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las protestas de la CNTE?

Sheinbaum reconoció que existen demandas legítimas dentro del movimiento magisterial, entre ellas temas relacionados con pensiones, condiciones laborales y aspectos que permanecen del sistema de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

La presidenta explicó que no todas las exigencias pueden resolverse de inmediato, especialmente cuando implican recursos presupuestales, pero insistió en que el diálogo continúa abierto.

También señaló que las autoridades federales trabajan en mecanismos para mejorar el retiro de los maestros, incluido el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

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En su respuesta, diferenció las manifestaciones históricas del magisterio de algunos actos recientes, en los que, dijo, hubo personas con el rostro cubierto, palos y daños a vidrios. Para Sheinbaum, ese tipo de acciones buscan empujar al gobierno a una confrontación.

¿Por qué Sheinbaum dijo que no son como Gustavo Díaz Ordaz?

La mandataria fue enfática al señalar que su gobierno no recurrirá a la represión. “No somos Díaz Ordaz”, dijo al rechazar cualquier comparación con gobiernos autoritarios del pasado y al sostener que su administración no caerá en provocaciones.

Sheinbaum afirmó que hay sectores que buscan generar un escenario de tensión, especialmente rumbo al Mundial, pero sostuvo que la vía de su gobierno será mantener el diálogo y evitar el uso de la fuerza.

#MañaneraDelPueblo. “No vamos a caer en la provocación de la represión.. si no somos Díaz Ordaz”, sentencia la presidenta @Claudiashein al señalar que en estos momentos “los extremos se juntan”: la ultraderecha mediática y la ultra izquierda en las calles. pic.twitter.com/GlAWrX0BE1 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 3, 2026

Además, dijo que recientemente se reunió con representantes de Chiapas y que se firmó un acuerdo importante para los maestros de esa entidad.

Sobre una eventual reunión directa con otros grupos de la CNTE, consideró que por ahora no es pertinente, pues los secretarios de Gobernación y Educación tienen su confianza para alcanzar acuerdos.

La presidenta reiteró que su gobierno atenderá a todos los grupos magisteriales, pero pidió privilegiar la negociación sobre los actos de confrontación.

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