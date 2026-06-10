Aeropuerto de Mérida refuerza vigilancia contra trata infantil y explotación de menores

El Aeropuerto Internacional de Mérida fortaleció sus protocolos de prevención y detección de posibles casos de explotación infantil y trata de personas mediante una estrategia coordinada con organismos internacionales, autoridades estatales y representantes del sector turístico, según dijo Héctor Navarrete Muñoz, director de Aeropuertos Regionales de Grupo Asur.

El directivo de Asur destacó la importancia de mantener una vigilancia permanente ante esta problemática social.

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En ese sentido, explicó que la terminal aérea participa en una iniciativa impulsada por Unicef, en la que también colaboran hoteleros, agrupaciones civiles y el Gobierno del Estado.

“El objetivo es prevenir que este tipo de delitos se presenten en Yucatán, a través de acciones conjuntas que permitan identificar y atender oportunamente cualquier situación de riesgo”, señaló.

Como parte de las medidas preventivas, personal de aerolíneas, operadores de taxis y trabajadores del aeropuerto han recibido capacitación especializada para reconocer señales de alerta relacionadas con la explotación infantil y la trata de personas.

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Los cursos también incluyen los procedimientos que deben seguir para reportar de manera inmediata cualquier caso sospechoso.

Navarrete Muñoz señaló que la aplicación de estos protocolos ya ha permitido detectar situaciones en las que personas intentaban viajar con menores de edad sin comprobar adecuadamente el vínculo familiar. Ante estos casos, las aerolíneas activan mecanismos de verificación para garantizar la protección de los niños.

El dirigente de Grupo Asur afirmó que estas acciones han contribuido a mantener al Aeropuerto Internacional de Mérida como un espacio seguro para los pasajeros, especialmente para ni niños y adolescentes.