SSC blinda Estadio CDMX ante marcha de la CNTE por inauguración del Mundial 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó un operativo especial en las inmediaciones del Estadio CDMX para contener la marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante la jornada inaugural del Mundial 2026.

Desde temprana hora de este jueves 11 de junio, elementos policiacos fueron colocados en puntos estratégicos del sur de la capital, principalmente en el cruce de Calzada de Tlalpan y División del Norte, zona considerada clave para impedir el avance de los manifestantes hacia el inmueble mundialista.

El operativo se realiza en medio de un día de alta afluencia por el partido inaugural de la Copa del Mundo, que tendrá como sede el Estadio CDMX, antes Estadio Azteca.

¿Dónde se desplegó el operativo de la SSC por la marcha de la CNTE?

El principal punto de contención fue instalado en Calzada de Tlalpan y División del Norte, donde policías capitalinos llegaron con escudos antidisturbios, extintores y equipo de protección.

También fueron colocadas dovelas de concreto y vehículos oficiales para cerrar el paso hacia la zona del estadio. La medida busca evitar que integrantes de la CNTE avancen hasta los accesos del recinto durante las actividades de inauguración del Mundial 2026.

La presencia policiaca también se observó en los alrededores de la estación Tasqueña del Tren Ligero y en vialidades cercanas al sur de la ciudad, donde se prevén afectaciones a la movilidad por las protestas.

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¿A qué hora marchará la CNTE hacia el Estadio CDMX?

La CNTE convocó a sus bases a reunirse a las 8:00 horas en la Central del Sur Taxqueña, desde donde tenía previsto iniciar una movilización rumbo al Estadio CDMX.

Además, la coordinadora anunció una concentración a las 11:30 horas en el Ángel de la Independencia y una asamblea a las 20:00 horas en su campamento instalado en el Centro Histórico.

Estas actividades forman parte de la jornada de presión del magisterio disidente, que mantiene demandas relacionadas con pensiones, mejoras laborales y cambios al sistema de asignación de plazas docentes.

¿Por qué la marcha de la CNTE genera tensión durante el Mundial 2026?

La movilización ocurre el mismo día en que México inaugura el Mundial 2026, evento que concentra atención nacional e internacional. Por ello, las autoridades capitalinas reforzaron la seguridad para garantizar el acceso de asistentes, delegaciones, trabajadores y personal operativo al estadio.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC realizó desvíos y cortes a la circulación vehicular en la calzada De #Tlalpan con dirección al sur, a la altura de la calzada #Taxqueña, en la alcaldía @Alcaldia_Coy, previendo movilizaciones y manifestaciones. Por lo anterior, se recomienda… pic.twitter.com/SCXNfaaMJ8 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 11, 2026

La CNTE ha mantenido protestas, bloqueos y plantones en los últimos días en la Ciudad de México. Aunque el gobierno federal ha señalado que existen mesas de diálogo abiertas, el magisterio continúa con movilizaciones para exigir respuestas a sus demandas.

El operativo de la SSC busca reducir riesgos y evitar interrupciones en el desarrollo de la ceremonia inaugural y del partido programado para este jueves. Sin embargo, se prevén cortes viales, tránsito lento y ajustes en la movilidad en zonas del sur de la capital, por lo que se recomienda anticipar traslados y atender indicaciones oficiales.

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