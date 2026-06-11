Protección Civil emite recomendaciones por lluvias durante inauguración del Mundial 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hizo un llamado a la afición que asistirá este jueves 11 de junio a la inauguración del Mundial de Futbol 2026 para tomar medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias fuertes en la Ciudad de México.

El comunicado fue emitido con motivo del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, que se realizará en el Estadio Ciudad de México. La dependencia pidió a visitantes y habitantes planear con anticipación sus traslados, portar impermeable y atender las indicaciones de las autoridades.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la tarde y noche de este jueves se prevén lluvias puntuales fuertes en la capital del país, justo en el periodo de llegada y desarrollo del encuentro deportivo.

¿Qué clima se espera en CDMX durante la inauguración del Mundial 2026?

Para la Ciudad de México se estiman temperaturas mínimas de 14 a 16 grados Celsius y máximas de 23 a 25 grados Celsius. Sin embargo, Protección Civil advirtió que durante la tarde y noche existe probabilidad de lluvias puntuales fuertes.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, vientos de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Por ello, la CNPC recomendó a los asistentes salir con suficiente anticipación hacia los recintos deportivos y zonas de convivencia, ya que las lluvias podrían generar tránsito lento, encharcamientos y complicaciones en la movilidad.

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¿Qué recomienda Protección Civil a los aficionados?

La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a las personas que acudirán a la inauguración portar impermeable en lugar de paraguas, ya que esto facilita la movilidad y la visibilidad en zonas concurridas.

También recomendó vestir ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura, mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales y respetar las instrucciones del personal de seguridad en los recintos.

En caso de lluvia fuerte o actividad eléctrica durante los traslados o el evento, la población debe resguardarse dentro de las instalaciones, alejarse de estructuras metálicas, árboles y zonas con riesgo de caída de objetos.

¿En qué estados se esperan lluvias este 11 de junio?

A nivel nacional, el pronóstico prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

#ComunicadoCNPC



CNPC invita a la afición a aplicar medidas preventivas durante la inauguración del Mundial de Fútbol



✔️Se exhorta a los aficionados a llegar con anticipación a los recintos, portar impermeable y conducirse con orden.



✔️En la Ciudad de México, el SMN pronostica… pic.twitter.com/g48lbPj0fe — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 11, 2026

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el suroeste de Chihuahua, así como intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sonora, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

La CNPC pidió a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y del Servicio Meteorológico Nacional para conocer actualizaciones del clima durante la jornada mundialista.

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