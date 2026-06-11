Fut Fest: ¿Dónde ver el partido de México contra Sudáfrica en Quintana Roo?

Además de Cancún, el Fut Fest estará presente en otros municipios del estado de Quintana Roo para la transmisión del partido inaugural de México contra Sudamérica hoy jueves 11 de junio.

Por lo que en caso de encontrarse en el Caribe Mexicano y querer asistir a alguno de ellos, se han compartido la lista de municipios con sus respectivas ubicaciones y horarios.

Noticia Destacada Cancún Fut Fest: ¿Dónde y a qué hora se transmitirá el partido de México contra Sudamérica?

Chetumal

Centro de Convenciones (1:00 pm)

Explanada de Palacio de Gobierno

Bacalar

Domo Artesanal ubicado: Av. 3 Esquina Calle 20 (02:00 pm a 04:30 pm)

Tulum

Inauguración: Explanada de Palacio Municipal (11:00 am)

Actividades Domo del Parque "Dos Aguas" 18 y 14 de junio

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Cozumel

Explanada de la bandera

Actividades prepartido (11:00 am)

Silbatazo inicial (2:00 pm)

Isla Mujeres