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Fut Fest: ¿Dónde ver el partido de México contra Sudáfrica en Quintana Roo?

Los municipios y ciudades como Cancún, Cozumel, Tulum, Isla Mujeres, Bacalar y Chetumal contarán con puntos para la transmisión del partido.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

11 de jun de 2026

1 min

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Además de las transmisiones, se realizarán otras actividades para los asistentes
Además de las transmisiones, se realizarán otras actividades para los asistentes / Especial

Además de Cancún, el Fut Fest estará presente en otros municipios del estado de Quintana Roo para la transmisión del partido inaugural de México contra Sudamérica hoy jueves 11 de junio.

Por lo que en caso de encontrarse en el Caribe Mexicano y querer asistir a alguno de ellos, se han compartido la lista de municipios con sus respectivas ubicaciones y horarios.

Ayer miércoles se realizaron los últimos preparativos para el evento

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Cancún Fut Fest: ¿Dónde y a qué hora se transmitirá el partido de México contra Sudamérica?

Chetumal

  • Centro de Convenciones (1:00 pm)
  • Explanada de Palacio de Gobierno

Bacalar

  • Domo Artesanal ubicado: Av. 3 Esquina Calle 20 (02:00 pm a 04:30 pm)

Tulum

  • Inauguración: Explanada de Palacio Municipal (11:00 am)
  • Actividades Domo del Parque "Dos Aguas" 18 y 14 de junio
La expectativa por el debut de México ante Sudáfrica modifica la dinámica cotidiana ante el riesgo de ausentismo en escuelas y espacios de trabajo

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Cozumel

  • Explanada de la bandera
  • Actividades prepartido (11:00 am)
  • Silbatazo inicial (2:00 pm)

Isla Mujeres

  • Playa Centro

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