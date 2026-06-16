Paro de la CNTE deja sin clases a 1.4 millones de alumnos; Oaxaca, Chiapas y Zacatecas concentran el mayor impacto

El paro nacional indefinido convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene sin clases a más de 1.4 millones de alumnos de educación básica en diversas entidades del país, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La dependencia federal informó que un total de un millón 390 mil 673 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria han resultado afectados por la suspensión de actividades escolares derivada de las movilizaciones magisteriales que continúan desarrollándose tanto en la Ciudad de México como en distintos estados de la República.

Oaxaca concentra el mayor número de escuelas cerradas

Según las cifras de la SEP, Oaxaca encabeza la lista de entidades con mayores afectaciones al registrar 10 mil 653 planteles sin actividades académicas.

Detrás se ubican Chiapas, con 2 mil 392 escuelas cerradas; Zacatecas, con 2 mil 81; Guerrero, con mil 380; y Michoacán, donde 767 centros educativos permanecen sin servicio.

Las autoridades educativas también señalaron que 88 mil 106 docentes participan actualmente en las acciones de protesta impulsadas por la CNTE, lo que ha provocado una interrupción significativa en el ciclo escolar de miles de comunidades.

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Impacto económico supera los 586 millones de pesos

Además de las afectaciones académicas, especialistas advierten sobre las repercusiones económicas derivadas del paro.

Horacio Martínez, investigador del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos”, estimó que durante los primeros diez días de suspensión de actividades se generó un costo superior a los 586 millones de pesos en concepto de nómina.

De mantenerse las movilizaciones durante más tiempo, el impacto económico podría rebasar los 879 millones de pesos, según las proyecciones realizadas por el académico.

CNTE ratifica continuidad de protestas

Pese a los llamados al diálogo, la Coordinadora confirmó que mantendrá el paro nacional y las acciones de protesta en distintos puntos del país.

Integrantes del magisterio señalaron que continuarán con el plantón instalado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, así como con movilizaciones en las entidades donde la organización tiene presencia.

La CNTE aseguró que mantiene disposición para dialogar con el Gobierno federal y afirmó que existe voluntad política para encontrar soluciones a sus demandas.

Desde el paro de la CNTE el 1 de junio, mas de 1 millón de estudiantes están sin educación, dilapidando más de 568 millones de pesos en nóminas de maestros que no están en las aulas, sino en Reforma echando la cascarita.

Como siempre, la niñez en el último escalón de importancia. — Maite Azuela (@maiteazuela) June 16, 2026

Sheinbaum descarta reunión directa con dirigentes

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no tiene prevista una reunión directa con la dirigencia de la Coordinadora.

La mandataria explicó que el Gobierno federal continuará el proceso de diálogo mediante encuentros encabezados por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública en las distintas entidades.

Sheinbaum recordó que la administración federal ya presentó propuestas a los representantes magisteriales y destacó que actualmente opera una mesa técnica permanente para revisar los planteamientos del sector educativo.

Mientras las negociaciones continúan, el paro de la CNTE sigue impactando a más de un millón de estudiantes y mantiene abierta la discusión sobre las condiciones laborales del magisterio y el futuro inmediato del sistema educativo en las entidades afectadas.

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