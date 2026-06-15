CNTE prevé movilización en la caseta de Tlalpan este lunes 15 de junio

Este lunes 15 de junio se esperan al menos tres concentraciones en la Ciudad de México, entre ellas una movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la zona de la caseta de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca.

De acuerdo con la información disponible, se prevé que integrantes de la CNTE arriben alrededor de las 10:30 horas a este punto carretero. La movilización podría incluir paso libre en dirección a la Ciudad de México, aunque las autoridades y automovilistas se mantienen atentos ante posibles afectaciones viales.

El magisterio disidente también mantiene su plantón sobre avenida 5 de Mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas, en el Centro Histórico, como parte del paro nacional indefinido que sostiene para exigir respuesta a sus demandas laborales y de seguridad social.

¿Dónde se manifestará la CNTE este lunes en CDMX?

La principal movilización de la CNTE está prevista en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca, uno de los accesos más importantes entre Morelos y la capital del país.

Se espera que el contingente llegue alrededor de las 10:30 horas. Aunque la posibilidad más mencionada es que los docentes permitan el paso libre hacia la Ciudad de México, no se descartan cierres parciales o afectaciones al tránsito.

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La organización también seguirá instalada en el plantón que mantiene sobre avenida 5 de Mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas, donde continúa la presencia de docentes provenientes de distintas secciones.

¿Qué exige la CNTE con sus movilizaciones?

La CNTE mantiene un paro nacional indefinido para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso a un sistema de pensiones sin Afores, la derogación de la Reforma Educativa, un incremento salarial de 100 por ciento y mejores condiciones laborales.

El magisterio también demanda mejoras para las escuelas ubicadas en zonas rurales, así como atención a los planteamientos presentados en las mesas de diálogo con el Gobierno federal.

Estas protestas forman parte de la presión que la Coordinadora mantiene en la capital del país, luego de varias jornadas de movilizaciones, plantones y bloqueos en distintos puntos.

La #SSC informa:



Respecto a la movilización que se tiene prevista este día alrededor de las 10:30 horas en la caseta México-Cuernavaca, en la alcaldía #Tlalpan, donde se prevé que las y los manifestantes den paso libre en los módulos de cobro con dirección a la Cuidad de México,… — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 15, 2026

¿Qué otras concentraciones habrá este lunes?

Además de la movilización de la CNTE, a las 7:00 horas se espera una protesta de trabajadores eventuales precarios de la Secretaría de Salud de Guerrero en las Oficinas Centrales del IMSS-Bienestar.

Más tarde, a las 14:00 horas, la organización Santuario Ajolote llevará a cabo una reunión informativa en el Palacio de Bellas Artes.

Ante estas concentraciones, se recomienda anticipar traslados, revisar rutas alternas y mantenerse atento a la información vial oficial durante el día, especialmente en la zona sur y el Centro Histórico de la Ciudad de México.

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