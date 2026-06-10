Comerciantes del Centro Histórico protestan por bloqueos de la CNTE y vallas en CDMX

Comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México salieron a protestar por las afectaciones económicas que han enfrentado durante las jornadas de movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como por los cierres y vallas instaladas por las autoridades capitalinas.

Los locatarios aseguran que las restricciones en el primer cuadro de la capital han reducido el paso de clientes, dificultado el acceso a sus negocios y provocado una caída en las ventas.

La inconformidad ocurre a pocas horas del inicio del Mundial de Futbol 2026, que tendrá actividades en la Ciudad de México y un Fan Fest en el Zócalo capitalino.

¿Por qué protestan los comerciantes del Centro Histórico?

Comerciantes de calles como Motolinia y otras zonas cercanas al Zócalo se manifestaron para exigir la reapertura de accesos, el retiro de vallas y una solución al conflicto que mantiene bloqueos y plantones en el Centro Histórico.

Con pancartas como “Queremos trabajar” y “Paso libre”, los locatarios señalaron que las medidas de contención han limitado la llegada de compradores. Algunos negocios han tenido que reducir horarios, modificar operaciones o cerrar de manera temporal por la baja afluencia.

Noticia Destacada Protestas de la CNTE ponen al límite a capitalinos quienes sufren pérdidas económicas, bloqueos viales y daños en el espacio público

El reclamo se suma a protestas previas de comerciantes y trabajadores del primer cuadro, quienes han denunciado pérdidas por el plantón de la CNTE y por el cierre de calles en una temporada considerada importante para distintos giros comerciales.

¿Cómo afectan los bloqueos de la CNTE al comercio en CDMX?

Los bloqueos, las vallas metálicas y los cortes a la circulación han cambiado la dinámica diaria del Centro Histórico. Para los clientes, ingresar a ciertas calles se ha vuelto más complicado; para los comerciantes, la reducción de visitantes se traduce en menos ventas y mayor incertidumbre.

Aunque la CNTE ha pedido comprensión a la ciudadanía y sostiene que sus demandas deben ser atendidas por el gobierno, los efectos de las movilizaciones recaen también en trabajadores, empleados, proveedores y pequeños negocios que dependen del flujo constante de personas.

🔴 “¡Fuera vallas!”, “Queremos trabajar”, “Tenemos que llevar el pan a nuestras casas”



Así es como comerciantes del Centro Histórico protestaron contra el plantón de la CNTE y el amurallamiento de la zona.



📹Gabriel Pano | @El_Universal_Mx pic.twitter.com/oWJPHVQJfL — Azucena Uresti (@azucenau) June 10, 2026

¿Qué pasa con el diálogo entre la CNTE y el gobierno?

Las autoridades mantienen conversaciones con representantes de la CNTE para buscar una salida al conflicto. Sin embargo, hasta ahora no existe un acuerdo que permita levantar por completo las movilizaciones y normalizar la actividad en el Centro Histórico.

La tensión aumenta por la cercanía del Mundial 2026, ya que el gobierno capitalino busca garantizar seguridad, movilidad y acceso a las actividades programadas, mientras comerciantes piden que sus negocios no queden atrapados entre las protestas y los operativos de contención.

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