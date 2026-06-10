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Comerciantes del Centro Histórico protestan por bloqueos de la CNTE y vallas en CDMX

Comerciantes del Centro Histórico de CDMX denunciaron pérdidas por los bloqueos de la CNTE y las vallas instaladas cerca del Zócalo.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

10 de jun de 2026

2 min

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Los bloqueos, las vallas metálicas y los cortes a la circulación han cambiado la dinámica diaria del Centro Histórico
Los bloqueos, las vallas metálicas y los cortes a la circulación han cambiado la dinámica diaria del Centro Histórico / Cuartoscuro

Comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México salieron a protestar por las afectaciones económicas que han enfrentado durante las jornadas de movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como por los cierres y vallas instaladas por las autoridades capitalinas.

Los locatarios aseguran que las restricciones en el primer cuadro de la capital han reducido el paso de clientes, dificultado el acceso a sus negocios y provocado una caída en las ventas.

La inconformidad ocurre a pocas horas del inicio del Mundial de Futbol 2026, que tendrá actividades en la Ciudad de México y un Fan Fest en el Zócalo capitalino.

¿Por qué protestan los comerciantes del Centro Histórico?

Comerciantes de calles como Motolinia y otras zonas cercanas al Zócalo se manifestaron para exigir la reapertura de accesos, el retiro de vallas y una solución al conflicto que mantiene bloqueos y plantones en el Centro Histórico.

Con pancartas como “Queremos trabajar” y “Paso libre”, los locatarios señalaron que las medidas de contención han limitado la llegada de compradores. Algunos negocios han tenido que reducir horarios, modificar operaciones o cerrar de manera temporal por la baja afluencia.

El desgaste social ha crecido porque las movilizaciones ya no sólo se perciben como una presión hacia las autoridades, sino como una interrupción constante de la vida pública

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Protestas de la CNTE ponen al límite a capitalinos quienes sufren pérdidas económicas, bloqueos viales y daños en el espacio público

El reclamo se suma a protestas previas de comerciantes y trabajadores del primer cuadro, quienes han denunciado pérdidas por el plantón de la CNTE y por el cierre de calles en una temporada considerada importante para distintos giros comerciales.

¿Cómo afectan los bloqueos de la CNTE al comercio en CDMX?

Los bloqueos, las vallas metálicas y los cortes a la circulación han cambiado la dinámica diaria del Centro Histórico. Para los clientes, ingresar a ciertas calles se ha vuelto más complicado; para los comerciantes, la reducción de visitantes se traduce en menos ventas y mayor incertidumbre.

Aunque la CNTE ha pedido comprensión a la ciudadanía y sostiene que sus demandas deben ser atendidas por el gobierno, los efectos de las movilizaciones recaen también en trabajadores, empleados, proveedores y pequeños negocios que dependen del flujo constante de personas.

¿Qué pasa con el diálogo entre la CNTE y el gobierno?

Las autoridades mantienen conversaciones con representantes de la CNTE para buscar una salida al conflicto. Sin embargo, hasta ahora no existe un acuerdo que permita levantar por completo las movilizaciones y normalizar la actividad en el Centro Histórico.

La tensión aumenta por la cercanía del Mundial 2026, ya que el gobierno capitalino busca garantizar seguridad, movilidad y acceso a las actividades programadas, mientras comerciantes piden que sus negocios no queden atrapados entre las protestas y los operativos de contención.

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