CNTE toma casetas en CDMX y Edomex; mantiene paro nacional y exige diálogo con Sheinbaum

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomó este lunes tres casetas ubicadas en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las acciones de presión que mantiene en el marco de su paro nacional.

Desde las 10:00 horas, integrantes del magisterio se movilizaron hacia la caseta de Tlalpan, en la autopista México-Cuernavaca; la caseta de la autopista Naucalpan-Ecatepec, y la caseta de San Marcos, sobre la autopista México-Puebla.

En estos puntos, los docentes permitieron el paso libre a automovilistas, mientras reiteraron que continuarán con sus movilizaciones en la capital del país y en los estados donde la Coordinadora tiene presencia.

¿Dónde tomó casetas la CNTE este lunes?

La CNTE se movilizó en tres puntos carreteros estratégicos de acceso y salida de la zona metropolitana: Tlalpan, Naucalpan-Ecatepec y San Marcos.

Desde la caseta de Tlalpan, integrantes del magisterio ofrecieron una conferencia de prensa en la que ratificaron la continuidad del paro nacional y anunciaron que seguirán con acciones políticas durante la semana.

La organización también confirmó que mantendrá el plantón instalado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, como parte de su estrategia para presionar al Gobierno federal.

Noticia Destacada CNTE prevé movilización en la caseta de Tlalpan este lunes 15 de junio

¿Qué dijo la CNTE sobre el diálogo con el Gobierno federal?

Durante la conferencia, representantes de la Coordinadora aseguraron que mantienen disposición y voluntad política para dialogar con las autoridades federales.

El pronunciamiento se dio después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó sostener una nueva reunión directa con la CNTE, al señalar que su gobierno ya presentó propuestas al magisterio disidente.

De acuerdo con la mandataria, en la última reunión se planteó una mesa técnica permanente y ahora se prevén encuentros en los estados, con participación de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y autoridades locales.

¿Qué acciones mantiene la CNTE?

La Coordinadora informó que seguirá con el paro nacional, las actividades en los estados y el plantón en el primer cuadro de la Ciudad de México.

#PrecauciónVial | Continúa presencia de manifestantes en ambos sentidos de la Autopista México Cuernavaca a la altura de la caseta de cobro Tlalpan, sin afectar vialidad. pic.twitter.com/VYmooijzjP — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 15, 2026

El magisterio disidente insiste en que sus demandas requieren atención directa del Gobierno federal, por lo que continuará con movilizaciones mientras no exista una respuesta que considere suficiente.

Con la toma de casetas, la CNTE busca mantener visible su protesta y presionar para reabrir el diálogo político con la administración federal.

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