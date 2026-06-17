SEP confirma nueva mesa con la CNTE para cerrar ciclo escolar sin contratiempos

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que este miércoles continuará el diálogo entre autoridades federales y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con el objetivo de concretar compromisos que permitan cerrar el ciclo escolar sin contratiempos.

A través de su cuenta de X, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que la reunión está programada para las 13:30 horas y contará con la participación de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, así como del ISSSTE y la propia SEP.

El mensaje ocurre en medio de las movilizaciones que la CNTE mantiene en la Ciudad de México y en distintas entidades del país, como parte de su paro nacional para exigir respuestas a sus demandas laborales, educativas y de seguridad social.

¿Qué dijo Mario Delgado sobre el diálogo con la CNTE?

Mario Delgado informó que la mesa de trabajo continuará este miércoles con la participación de distintas dependencias federales.

El funcionario explicó que el propósito es avanzar en acuerdos que permitan garantizar que niñas y niños de todo el país puedan concluir satisfactoriamente el ciclo escolar.

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La SEP busca que las conversaciones con la CNTE permitan atender los puntos pendientes y evitar afectaciones en las actividades escolares de las comunidades educativas.

¿Qué dependencias participarán en la reunión?

De acuerdo con el mensaje difundido por Mario Delgado, en el encuentro participarán la Secretaría de Gobernación, el ISSSTE y la Secretaría de Educación Pública.

La presencia de estas instituciones responde a los temas que la CNTE ha colocado sobre la mesa, entre ellos asuntos educativos, laborales y relacionados con el sistema de seguridad social de los trabajadores del Estado.

El día de hoy a las 13:30 horas continuará el diálogo con la CNTE y la Secretaria de Gobernación @SEGOB_mx Rosa Icela Rodriguez @rosaicela_ , el ISSSTE @ISSSTE_mx y la Secretaría de Educación Pública @sep con el fin de concretar compromisos para que todas las niñas y niños del… — Mario Delgado (@mario_delgado) June 17, 2026

La reunión se perfila como un nuevo intento de encauzar el diálogo entre el Gobierno federal y el magisterio disidente, en un contexto de protestas, plantones y llamados a mantener abiertas las negociaciones.

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