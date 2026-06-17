Presidenta Sheinbaum cuestiona marcha de la CNTE al Estadio Ciudad de México: “¿para qué?”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hacia el Estadio Ciudad de México, donde este miércoles se disputará el partido entre Uzbekistán y Colombia del Mundial 2026.

Durante su conferencia “Mañanera del Pueblo”, la mandataria preguntó cuál es el propósito de llevar la protesta al recinto deportivo, en medio de las movilizaciones que el magisterio disidente mantiene en la capital del país.

Sheinbaum afirmó que su gobierno no ha cerrado la puerta al diálogo, pero sostuvo que las negociaciones laborales deben realizarse con las representaciones sindicales reconocidas.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la marcha de la CNTE al estadio?

La presidenta cuestionó directamente la movilización anunciada por la CNTE rumbo al Estadio Ciudad de México, al señalar que no encuentra sentido en llevar la protesta a un partido del Mundial 2026.

La declaración se dio después de que la Coordinadora anunció su intención de marchar hacia el inmueble, en una nueva jornada de protestas dentro del paro nacional que mantiene desde hace más de dos semanas.

Noticia Destacada Operativo en Estadio CDMX por Colombia vs Uzbekistán: habrá cierres viales y filtros de seguridad

Sheinbaum insistió en que los canales de interlocución siguen abiertos y que representantes del magisterio tienen comunicación con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE.

¿El Gobierno mantiene diálogo con la CNTE?

La mandataria afirmó que el diálogo no está negado, aunque aclaró que las mesas deben realizarse con las representaciones sindicales correspondientes.

También señaló que los grupos que impulsan las acciones más radicales ya no cuentan, según su postura, con la representación mayoritaria del magisterio.

Sheinbaum sostuvo que quienes proponen medidas más extremas son, en muchos casos, quienes no ganaron la representación de sus bases docentes.

#MañaneraDelPueblo. Cuestiona la presidenta @Claudiashein: “qué caso tiene que marchen hoy los integrantes de la CNTE al estadio de futbol; para que?”. Y advierte que algunos de los elementos más radicales no tienen la representación sindical de su entidad. pic.twitter.com/Ox9cnttNzf — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 17, 2026

¿Qué postura fijó Sheinbaum ante el magisterio?

Aunque cuestionó la movilización al estadio, la presidenta reiteró su reconocimiento a maestras y maestros del país, a quienes calificó como uno de los sectores más valiosos de México.

Además, adelantó que buscará consultar directamente a las bases docentes sobre temas relacionados con el sistema educativo y laboral.

La CNTE mantiene sus exigencias para reabrir negociaciones sobre demandas laborales y de seguridad social, entre ellas cambios al sistema de pensiones y la revisión de disposiciones derivadas de reformas anteriores.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO