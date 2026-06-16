T-MEC entra en fase clave: Moody’s advierte negociación más larga y posible giro hacia acuerdos bilaterales con EU

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría evolucionar hacia un esquema con mayores negociaciones bilaterales y desarrollarse en un contexto de incertidumbre comercial, aunque sin comprometer, por ahora, el acceso preferencial de México al mercado estadounidense. Así lo anticipó un análisis elaborado por la agencia calificadora Moody’s.

El organismo señaló que las conversaciones iniciales entre México y Estados Unidos concluyeron en mayo con un calendario de trabajo definido. Sin embargo, destacó que la ausencia de Canadá dentro de esa ruta de negociación podría reflejar una estrategia de Washington enfocada en establecer acuerdos diferenciados con cada uno de sus socios comerciales.

Moody’s prevé una revisión prolongada del tratado

De acuerdo con el análisis, la segunda ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos está programada para los días 16 y 17 de junio, mientras que la etapa final de las negociaciones se desarrollaría durante la semana del 20 de julio, posterior a la fecha oficial de revisión conjunta fijada para el 1 de julio.

Para Moody’s, este calendario indica que el proceso será más profundo de lo previsto inicialmente y podría extenderse incluso hasta 2027 debido a diferencias pendientes, disputas comerciales y factores relacionados con la política interna estadounidense.

La calificadora consideró poco probable una ruptura total del esquema trilateral, aunque advirtió que el énfasis actual en las conversaciones entre México y Estados Unidos abre la puerta a mecanismos de negociación más individualizados.

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Persisten riesgos para inversión y cadenas de suministro

Uno de los escenarios planteados por Moody’s contempla revisiones anuales del acuerdo en caso de que alguno de los gobiernos decida no respaldar una extensión formal del tratado durante 2026.

Aunque el T-MEC continuaría vigente, este esquema prolongaría la incertidumbre durante varios años, afectando la confianza de los inversionistas y las decisiones de largo plazo en sectores estratégicos de América del Norte.

La agencia alertó que esta situación podría impactar la integración regional de las cadenas de suministro, además de influir en los flujos de inversión, el comercio y las perspectivas de crecimiento económico de México.

México mantendría ventajas comerciales con Estados Unidos

Pese a estos desafíos, Moody’s mantiene como escenario principal la continuidad del acceso preferencial de México al mercado estadounidense. La razón es que los productos que cumplen con las disposiciones del T-MEC continúan exentos de diversos aranceles aplicados por Washington.

La relevancia de la relación comercial entre ambos países quedó reflejada en el intercambio bilateral registrado durante 2025, que alcanzó un valor de 872 mil millones de dólares, equivalente a aproximadamente 2 mil 400 millones de dólares diarios.

Esta cifra representa cerca del 16 por ciento del comercio total de Estados Unidos y supera el volumen de intercambio comercial que mantiene con China.

🇲🇽🇺🇸🇨🇦Esta semana inicia la segunda ronda de conversaciones para la revisión del #TMEC. Gracias a la ventaja arancelaria relativa, México negocia como principal proveedor y comprador de EUA. pic.twitter.com/PLwBfsqkPc — IMCO (@imcomx) June 16, 2026

Sectores estratégicos podrían complicar las negociaciones

Moody’s identificó diversos temas que podrían dificultar la construcción de acuerdos durante la revisión del tratado. Entre ellos destacan la industria automotriz, el acero, el sector energético y las reglas de origen.

Además, las negociaciones incorporan asuntos ajenos al comercio tradicional, como migración irregular, combate al tráfico de fentanilo, cooperación en materia de seguridad, comercio digital, minerales estratégicos e inteligencia artificial.

La calificadora concluyó que estos factores podrían aumentar la complejidad de la revisión del T-MEC y mantener un entorno de volatilidad en las relaciones comerciales de América del Norte durante los próximos años.

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