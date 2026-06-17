CNTE buscará llegar al Estadio Ciudad de México antes del partido Colombia vs Uzbekistán

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intentará llegar este miércoles al Estadio Ciudad de México, a unas horas del partido del Mundial 2026 entre Colombia y Uzbekistán.

La movilización forma parte del día 17 de protestas del magisterio disidente en la capital del país, donde mantiene un plantón en el Centro Histórico desde el pasado 25 de mayo.

De acuerdo con la organización, la concentración iniciará a las 10:00 horas en las inmediaciones de Plaza Paseo Acoxpa. Desde ese punto, los docentes buscarán avanzar hacia el recinto mundialista, donde el encuentro entre Colombia y Uzbekistán está programado para las 20:00 horas.

¿Qué ruta tomará la CNTE hacia el Estadio Ciudad de México?

La CNTE prevé reunirse en la zona de Paseo Acoxpa y posteriormente dirigirse al Estadio Ciudad de México, ubicado en Santa Úrsula.

Será el segundo intento del magisterio por aproximarse al inmueble durante el Mundial 2026. Días antes de la inauguración del torneo, miles de docentes avanzaron sobre Calzada de Tlalpan, desde Metro Taxqueña hasta División del Norte, pero fueron contenidos por un cerco policiaco.

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En aquella ocasión, el operativo impidió que el contingente continuara su recorrido. La CNTE calificó la acción como un acto de represión, al afirmar que su intención era realizar una marcha pacífica.

¿Qué exige la CNTE con esta movilización?

La Coordinadora busca que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atienda directamente a sus representantes. Los docentes señalan que, durante la campaña, la mandataria les prometió avanzar en la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Para la CNTE, esta legislación modificó el sistema de jubilaciones de los trabajadores del Estado al pasar de un esquema solidario a cuentas individuales administradas por Afores.

El magisterio sostiene que este cambio afectó las condiciones de retiro de maestras y maestros, ya que antes podían jubilarse con base en su último salario y ahora dependen del ahorro acumulado durante su vida laboral.

¿Qué ha respondido el Gobierno federal?

El Gobierno federal ya informó que la presidenta no sostendrá una nueva reunión directa con la CNTE, ni tampoco las secretarías de Gobernación o Educación Pública en el mismo formato que los encuentros anteriores.

La #SSC informa:



Respecto a la movilización que se tiene prevista este día, alrededor de las 10:00 horas, en las inmediaciones de la calzada #Acoxpa y la avenida Acoxpa, en la colonia Vergel del Sur, en la alcaldía Tlalpan, la @SSC_CDMX recomienda prevenir los tiempos de… — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 17, 2026

La última reunión entre ambas partes se realizó un día antes de la inauguración del Mundial. En ese encuentro, el Gobierno planteó fortalecer PensiónISSSTE, desaparecer la USICAMM y realizar consultas con docentes para una reforma educativa mediante mesas jurídicas y técnicas permanentes.

Sin embargo, la CNTE consideró insuficientes las propuestas y mantiene su plantón en el Centro Histórico, reforzado desde el 1 de junio con la ocupación de varias calles del primer cuadro de la capital.

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