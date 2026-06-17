Detienen en Colima a “Valdo”, presunto operador del Cártel del Golfo buscado por Estados Unidos

Autoridades detuvieron en Colima a Valdemar “N”, alias “Valdo”, señalado como presunto operador del Cártel del Golfo y exintegrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre era buscado por Estados Unidos y contaba con una orden con fines de extradición.

La captura fue realizada por autoridades de Colima, en coordinación con inteligencia de la Secretaría de Marina e Interpol. El detenido es considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas y diversos hechos violentos.

Tras su detención, Valdemar “N” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Colima, donde quedó a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

¿Quién es “Valdo”, detenido en Colima?

Valdemar “N”, alias “Valdo”, es identificado por las autoridades como un presunto narcotraficante vinculado al Cártel del Golfo.

De acuerdo con las investigaciones referidas en los reportes iniciales, habría ocupado anteriormente una posición relevante dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, tras presuntos desacuerdos internos, habría abandonado dicha organización para incorporarse al Cártel del Golfo.

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Las autoridades lo señalan como presunto responsable de coordinar el trasiego de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos.

¿Por qué era buscado por Estados Unidos?

El detenido contaba con una orden con fines de extradición solicitada por autoridades estadounidenses, debido a su presunta participación en actividades de tráfico internacional de drogas.

También es identificado como presunto autor intelectual de diversos homicidios ocurridos tanto en México como en Estados Unidos, aunque su situación jurídica deberá ser definida por las autoridades competentes conforme avance el proceso.

La detención forma parte de acciones coordinadas para ubicar a personas requeridas por autoridades extranjeras y señaladas por su posible vínculo con estructuras criminales transnacionales.

Detienen a "El Valdo", objetivo prioritario, en operativo coordinado en Colima 🚔🚨



La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informó la detención de Valdemar “N”, alias “El Valdo”, presunto integrante del Cártel del Golfo y generador de… pic.twitter.com/RALYrEn6JY — Diario de Colima (@Diario_deColima) June 17, 2026

¿Qué otras personas fueron detenidas?

Además de Valdemar “N”, autoridades de Colima y la Secretaría de Marina detuvieron a Ramón “N” y Cristina “N” en el municipio de Ixtlahuacán.

Ambas personas también contaban con órdenes de detención con fines de extradición por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de personas.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Colima, instancia que dará seguimiento a los procedimientos legales correspondientes.

Hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial, las personas señaladas deben ser consideradas inocentes.

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