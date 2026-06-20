Presidenta Sheinbaum anuncia 200 mil nuevos lugares en bachillerato nacional durante inauguración en Tijuana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este sábado 20 de junio de 2026 la inauguración del Bachillerato Nacional en el plantel de Tijuana, Baja California, como parte de su gira de trabajo por la entidad fronteriza.

Durante el evento, la mandataria federal destacó que el Gobierno de México impulsa una estrategia nacional para ampliar el acceso a la educación media superior, con la creación de 200 mil nuevos espacios para estudiantes de preparatoria en todo el país.

Sheinbaum explicó que el plan contempla la ampliación de secundarias para habilitar turnos vespertinos de nivel bachillerato, la expansión de planteles existentes y la construcción de nuevas preparatorias bajo un modelo educativo unificado, conocido como Bachillerato Nacional.

Educación media superior con mayor cobertura en el país

La presidenta señaló que estos nuevos espacios forman parte de una política educativa orientada a garantizar el derecho a la educación, especialmente para jóvenes que buscan continuar sus estudios cerca de sus comunidades.

“Entre 2025 y 2026 estamos realizando alrededor de 500 acciones para ampliar la cobertura de educación media superior, lo que permitirá generar más oportunidades para los jóvenes”, explicó durante su intervención.

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Asimismo, subrayó que el nuevo modelo del Bachillerato Nacional integra distintos programas educativos, entre ellos opciones tecnológicas, con el objetivo de fortalecer la formación académica y técnica de los estudiantes.

Apuesta por la cercanía y el acceso a la educación

Sheinbaum enfatizó que la estrategia busca acercar las escuelas a las comunidades, evitando que los jóvenes tengan que desplazarse largas distancias para continuar sus estudios.

“La educación es un derecho, no un privilegio, y vamos a seguir construyendo preparatorias cerca de los hogares de los estudiantes”, afirmó.

Inauguración de Bachillerato Nacional. Tijuana, Baja California https://t.co/Q8X8TSVsdg — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 20, 2026

La mandataria agradeció el apoyo de la gobernadora de Baja California y del equipo de la Secretaría de Educación Pública, destacando la coordinación para la implementación de estos proyectos educativos.

Con este anuncio, el Gobierno federal busca ampliar la cobertura del nivel medio superior y fortalecer el acceso a la educación como uno de los pilares de su administración.

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