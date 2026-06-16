Beca de descuento hasta del 60% para universidad en Mérida: requisitos y sedes para solicitarla

Estudiantes de nuevo ingreso a universidades que viven en la ciudad de Mérida, pueden acceder a becas de hasta el 60% de descuento, informó el Ayuntamiento mediante la Feria de Becas de Descuento.

A través de la Secretaría de Bienestar Humano Municipal, se llevará a cabo esta feria el próximo sábado 4 de julio.

Noticia Destacada Segey lanza becas universitarias para hijos de policías en Yucatán: requisitos, fechas y cómo solicitarla

Detalló que más de 70 instituciones universitarias ofrecerán más de 5,000 becas con descuentos del 20% al 60% en colegiaturas.

Feria de Becas de Descuento en Mérida

La Feria de Becas de Descuento se llevará a cabo en las Canchas de Básquetbol Juan Pablo II “El Papa” en la ciudad de Mérida el sábado 4 de julio de 9:00 de la mañana hasta las 14:00 horas.

Estas becas son exclusivamente para estudiantes con identificación de la ciudad de Mérida, y podrán obtener estos beneficios.

Requisitos para becas de descuento en Mérida

Los interesados en becas de descuento para universidades en Mérida deberán de acudir con los siguientes documentos en copias:

Noticia Destacada Calendario de pagos Bienestar 2026: fechas por apellido, montos y cómo consultar tu saldo en junio

Identificación

Comprobante de nivel escolar

Comprobante de domicilio

Como criterios de resolución, la autorización del descuento es por parte de la institución educativa y no deberá contar con otro tipo de beca.

Además, el promedio final mínimo requerido es de 80, la institución educativa deberá encontrarse en el municipio de Mérida y la ciudadana o ciudadano solicitante deberá vivir en la ciudad.