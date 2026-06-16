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Yucatán / Mérida

Beca de descuento hasta del 60% para universidad en Mérida: requisitos y sedes para solicitarla

Estudiantes de la ciudad de Mérida podrán acceder a becas de descuento para inscripciones a universidades.

Por Redacción Por Esto!

16 de jun de 2026

1 min

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Estudiantes de Mérida pueden acceder a becas de descuento para universidades
Estudiantes de Mérida pueden acceder a becas de descuento para universidades / Especial

Estudiantes de nuevo ingreso a universidades que viven en la ciudad de Mérida, pueden acceder a becas de hasta el 60% de descuento, informó el Ayuntamiento mediante la Feria de Becas de Descuento.

A través de la Secretaría de Bienestar Humano Municipal, se llevará a cabo esta feria el próximo sábado 4 de julio.

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Feria de Becas de Descuento en Mérida

La Feria de Becas de Descuento se llevará a cabo en las Canchas de Básquetbol Juan Pablo II “El Papa” en la ciudad de Mérida el sábado 4 de julio de 9:00 de la mañana hasta las 14:00 horas.

Estas becas son exclusivamente para estudiantes con identificación de la ciudad de Mérida, y podrán obtener estos beneficios.

Requisitos para becas de descuento en Mérida

Los interesados en becas de descuento para universidades en Mérida deberán de acudir con los siguientes documentos en copias:

Este martes 16 de junio iniciará el pago de los alivios del Bienestar en México.

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  • Identificación
  • Comprobante de nivel escolar
  • Comprobante de domicilio

Como criterios de resolución, la autorización del descuento es por parte de la institución educativa y no deberá contar con otro tipo de beca.

Además, el promedio final mínimo requerido es de 80, la institución educativa deberá encontrarse en el municipio de Mérida y la ciudadana o ciudadano solicitante deberá vivir en la ciudad.

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