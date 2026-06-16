Por esta razón no habrá pagos de las Becas Bienestar en Yucatán en julio y agosto

Miles de estudiantes y familias beneficiarias de las Becas para el Bienestar en Yucatán no recibirán depósitos durante los meses de julio y agosto de 2026.

Y es que aunque esta situación suele generar dudas entre los beneficiarios, se trata de una suspensión programada que forma parte de las reglas de operación de los apoyos educativos federales.

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De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, los apoyos económicos se entregan únicamente durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, por lo que los meses correspondientes al periodo vacacional de verano no son considerados para el pago de las becas.

¿Qué becas no tendrán depósito en julio y agosto?

La suspensión temporal aplica para los principales programas educativos federales:

Beca Universal Rita Cetina para educación básica.

Beca Universal Benito Juárez para educación media superior.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para estudiantes universitarios.

Las autoridades han reiterado que los apoyos se dispersan en cinco bimestres al año y no contemplan los meses de vacaciones de verano, por lo que el último depósito antes de la pausa corresponde al bimestre mayo-junio.

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¿Cuándo volverán los pagos?

Si no se presentan cambios en el calendario oficial, los beneficiarios volverán a recibir depósitos con el inicio del nuevo ciclo escolar, durante el bimestre septiembre-octubre.

Las fechas específicas serán dadas a conocer por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez a través de sus canales oficiales.