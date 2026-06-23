Bloqueos de transportistas en México: AMOTAC anuncia movilización en carreteras y accesos a CDMX este 24 de junio

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) informó la realización de una jornada de manifestaciones y bloqueos carreteros para el miércoles 24 de junio, en distintos puntos estratégicos del país, principalmente en accesos hacia la Ciudad de México.
El gremio argumenta que la decisión responde a la falta de atención de autoridades federales, estatales y municipales ante problemáticas que afectan al sector del autotransporte de carga y turismo, entre ellas la inseguridad en carreteras, extorsiones y cobros indebidos.
El dirigente de AMOTAC en Ciudad de México y Estado de México, Neri Santiago, difundió un mensaje en redes sociales donde llamó a la ciudadanía a comprender la movilización y a respaldar las demandas del sector, al señalar que el transporte de carga es un servicio esencial para la economía nacional.
“Esperamos el apoyo de la ciudadanía ya que el transporte de carga es una necesidad, pero lamentablemente lo ven como símbolo de pesos”, expresó el representante transportista.
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Carreteras y accesos que podrían ser bloqueados
De acuerdo con la organización, las movilizaciones iniciarán a partir de las 8:00 horas y afectarán rutas de alta circulación hacia la capital del país:
- Autopista México–Querétaro
- Autopista México–Pachuca
- Carretera Chalco–México
- Autopista México–Cuernavaca
- Vía López Portillo
- Vía Morelos
- Autopista México–Puebla
- Arco Norte
- Accesos a la Ciudad de México
Principales demandas del sector transportista
El pliego petitorio de AMOTAC incluye exigencias relacionadas con seguridad, regulación de costos y prácticas de autoridades en distintos niveles de gobierno.
Entre los puntos principales destacan:
- Refuerzo de la seguridad en carreteras federales y estatales
- Eliminación de presuntos cobros excesivos y extorsiones municipales
- Regulación de tarifas de grúas y corralones
- Fin de abusos de autoridades en operativos de tránsito
- Contención al incremento en combustibles
- Denuncias por cobros indebidos en la Central de Abasto de la CDMX
La organización transportista advirtió que las acciones podrían escalar si no hay una mesa de diálogo con autoridades, mientras que usuarios de carreteras y logística nacional podrían enfrentar afectaciones importantes durante la jornada de protestas.
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