Bloqueos de transportistas en México: AMOTAC anuncia movilización en carreteras y accesos a CDMX este 24 de junio

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) informó la realización de una jornada de manifestaciones y bloqueos carreteros para el miércoles 24 de junio, en distintos puntos estratégicos del país, principalmente en accesos hacia la Ciudad de México.

El gremio argumenta que la decisión responde a la falta de atención de autoridades federales, estatales y municipales ante problemáticas que afectan al sector del autotransporte de carga y turismo, entre ellas la inseguridad en carreteras, extorsiones y cobros indebidos.

El dirigente de AMOTAC en Ciudad de México y Estado de México, Neri Santiago, difundió un mensaje en redes sociales donde llamó a la ciudadanía a comprender la movilización y a respaldar las demandas del sector, al señalar que el transporte de carga es un servicio esencial para la economía nacional.

“Esperamos el apoyo de la ciudadanía ya que el transporte de carga es una necesidad, pero lamentablemente lo ven como símbolo de pesos”, expresó el representante transportista.

Noticia Destacada Habitantes de Leona Vicario bloquean carretera libre Cancún-Mérida por falta de luz

Carreteras y accesos que podrían ser bloqueados

De acuerdo con la organización, las movilizaciones iniciarán a partir de las 8:00 horas y afectarán rutas de alta circulación hacia la capital del país:

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Carretera Chalco–México

Autopista México–Cuernavaca

Vía López Portillo

Vía Morelos

Autopista México–Puebla

Arco Norte

Accesos a la Ciudad de México

Principales demandas del sector transportista

El pliego petitorio de AMOTAC incluye exigencias relacionadas con seguridad, regulación de costos y prácticas de autoridades en distintos niveles de gobierno.

Entre los puntos principales destacan:

Refuerzo de la seguridad en carreteras federales y estatales

Eliminación de presuntos cobros excesivos y extorsiones municipales

Regulación de tarifas de grúas y corralones

Fin de abusos de autoridades en operativos de tránsito

Contención al incremento en combustibles

Denuncias por cobros indebidos en la Central de Abasto de la CDMX

🚛⚠️ ¡Se viene un miércoles complicado para Puebla y Tlaxcala!



La AMOTAC anunció bloqueos carreteros el próximo 24 de junio desde las 7:00 de la mañana en vialidades como la autopista México-Puebla, Vía Atlixcáyotl y la Huejotzingo. pic.twitter.com/7qjvCw0jwf — El Incorrecto (@elincorrectosoy) June 23, 2026

La organización transportista advirtió que las acciones podrían escalar si no hay una mesa de diálogo con autoridades, mientras que usuarios de carreteras y logística nacional podrían enfrentar afectaciones importantes durante la jornada de protestas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO