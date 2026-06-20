Habitantes de Leona Vicario bloquean carretera libre Cancún-Mérida por falta de luz

La carretera libre Cancún-Mérida fue bloqueada la noche de este viernes por habitantes del poblado de Leona Vicario, debido a la suspensión del servicio de energía eléctrica en sus hogares en el transcurso del día.

Ante el enojo generalizado por la falta luz, más de 20 vecinos iniciaron la protesta en la carretera federal 180, a la altura de la secundaria técnica, número 10, en donde colocaron piedras y palos, con lo que obstruyeron la circulación de los vehículos en ambos sentidos.

Esta situación dejó varados a una gran cantidad de camiones de carga, autobuses de transporte de pasajeros y vehículos particulares, generando largas filas, en un bloqueo que inició aproximadamente a las 22:30 horas.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puerto Morelos tomó conocimiento de la protesta y los elementos asignados a la vigilancia del poblado de Leona Vicario mantienen presencia en las cercanías, sin intervenir, en espera del arribo del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender la petición de los pobladores.

Las primeras versiones señalaron que los habitantes registraron fallas en el suministro de energía eléctrica durante 4 días, hasta que finalmente iniciaron la protesta y bloqueo de la carretera federal, en demanda de que sea corregida hasta situación.