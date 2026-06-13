México y Estados Unidos reportan caída de 76% en decomisos de fentanilo y fortalecen alianza de seguridad

Los gobiernos de México y Estados Unidos sostuvieron este 12 de junio la primera reunión del Grupo Bilateral de Implementación, un nuevo mecanismo de coordinación en materia de seguridad que busca fortalecer las acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional y otros delitos que afectan a ambos países.

El encuentro se realizó en el marco del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, así como del Grupo de Implementación de Seguridad, espacios diseñados para dar seguimiento a las estrategias bilaterales en materia de seguridad pública y combate a organizaciones criminales.

Destacan resultados en combate al fentanilo

Durante la reunión, ambas delegaciones resaltaron los resultados obtenidos en los últimos meses a partir de la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Entre los principales avances reportados sobresale una reducción del 76 por ciento en los aseguramientos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos.

Asimismo, se informó una disminución de 22.1 por ciento en las muertes por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos, un fenómeno que ha representado uno de los principales retos de salud pública para el vecino país del norte.

Las autoridades coincidieron en que estos resultados reflejan la importancia de mantener acciones coordinadas para frenar la producción, tráfico y distribución de drogas sintéticas.

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Combate al tráfico de armas y crimen transnacional

Otro de los temas centrales abordados durante el encuentro fue el tráfico ilícito de armas, considerado uno de los factores que fortalecen la capacidad operativa de las organizaciones criminales.

Las delegaciones reconocieron la necesidad de incrementar los esfuerzos para impedir el flujo ilegal de armamento y avanzar en el desmantelamiento de redes criminales transnacionales involucradas en actividades como narcotráfico, tráfico de personas y lavado de dinero.

El objetivo, señalaron, es reducir las capacidades financieras y operativas de estos grupos que operan en ambos lados de la frontera.

Cooperación con respeto a la soberanía

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los representantes de ambos gobiernos reiteraron que la colaboración bilateral debe desarrollarse bajo principios de respeto mutuo, confianza y responsabilidad compartida.

Las partes coincidieron en que las acciones conjuntas deben realizarse con pleno respeto a la soberanía, la integridad territorial y las facultades de cada nación, manteniendo una cooperación sin subordinación.

Además, subrayaron que la seguridad es un desafío compartido que requiere coordinación permanente para proteger a las comunidades de ambos países.

Participación de instituciones mexicanas y estadounidenses

Por parte de México participaron funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Centro Nacional de Inteligencia, Instituto Nacional de Migración y otras dependencias estratégicas.

La reunión se llevó a cabo en el contexto de la apertura de la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en México. Ambas delegaciones acordaron dar continuidad a este mecanismo de diálogo, cuya próxima sesión se realizará en instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Con este nuevo esquema de coordinación, ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación bilateral frente a amenazas comunes relacionadas con la seguridad, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

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