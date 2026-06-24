Claudia Sheinbaum ofrece el apoyo de México a Venezuela tras terremoto de 7.1

Tras el fuerte sismo en Venezuela, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter) confirmando el contacto directo con las autoridades venezolanas y precisando el tipo de ayuda que enviará el país tras verse afectado por el sismo de este miércoles 24 de junio.

En su publicación, la mandataria expresó solidaridad al pueblo venezolano, además de señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya mantuvo contacto con el gobierno de Venezuela para coordinar apoyo y brindar ayuda en las solicitudes hechas por el país afectado.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad.” escribió la mandataria en sus redes.

Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

Con este mensaje en redes sociales, Sheinbaum reafirmó la postura de cooperación internacional de México, activando de inmediato el envío de brigadas médicas y rescatistas altamente capacitados para colaborar en las zonas de desastre afectadas por los sismos gemelos.

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