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Miguel Díaz-Canel felicita a presidenta Claudia Sheinbaum por su cumpleaños y agradece su solidaridad con Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió un mensaje de felicitación a Claudia Sheinbaum por su cumpleaños y aprovechó para reiterar su agradecimiento por la solidaridad que México ha mostrado hacia la isla.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

24 de jun de 2026

2 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, envió un mensaje de felicitación a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de su cumpleaños, en el que destacó los lazos de amistad entre ambas naciones y expresó su reconocimiento por el respaldo que el Gobierno mexicano ha brindado a la isla caribeña.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano deseó salud, prosperidad y éxito a la titular del Ejecutivo federal, al tiempo que envió un saludo al pueblo mexicano, al que calificó como una nación cercana y entrañable para Cuba.

Díaz-Canel envía mensaje de felicitación a Claudia Sheinbaum

En su publicación, el presidente cubano expresó sus mejores deseos para Claudia Sheinbaum y resaltó la relación histórica que existe entre ambos países.

El mandatario señaló que México ocupa un lugar especial para Cuba y aprovechó la ocasión para reiterar su agradecimiento por las muestras de apoyo y solidaridad que la administración mexicana ha mantenido hacia la isla en distintos momentos.

El mensaje fue difundido durante el cumpleaños de la presidenta mexicana y se sumó a las felicitaciones emitidas por diversos líderes políticos, funcionarios y representantes de gobiernos extranjeros.

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México y Cuba mantienen una relación cercana

Durante los últimos años, México y Cuba han fortalecido sus vínculos diplomáticos mediante acuerdos de cooperación en áreas como salud, educación, cultura y desarrollo social.

La administración encabezada por Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura de colaboración con el gobierno cubano, continuando una relación bilateral que históricamente ha estado marcada por la cooperación y el diálogo político.

Además, México ha manifestado en diversos foros internacionales su respaldo a la eliminación de medidas restrictivas que afectan a la isla, postura que ha sido reconocida en varias ocasiones por las autoridades cubanas.

Cuba agradece la solidaridad de México

Uno de los aspectos más destacados del mensaje de Díaz-Canel fue el reconocimiento explícito a la solidaridad mexicana hacia Cuba.

El presidente cubano reiteró su agradecimiento por el apoyo mostrado por México en distintos ámbitos y subrayó la importancia de mantener una relación basada en el respeto mutuo y la cooperación entre ambos pueblos.

La felicitación ocurre en un contexto de cercanía diplomática entre ambos gobiernos, que han mantenido comunicación constante y una agenda de colaboración en temas regionales e internacionales.

El mensaje del mandatario cubano volvió a poner de relieve la relación histórica entre México y Cuba, así como el papel que ambos países han buscado desempeñar en la región latinoamericana a través del fortalecimiento de sus vínculos políticos y de cooperación.

IO

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