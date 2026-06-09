México seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba asegura la Presidenta Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que México continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba, luego de que el presidente Miguel Díaz-Canel agradeció el apoyo recibido por parte del gobierno mexicano.

Durante la conferencia mañanera de este martes 9 de junio, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de mantener o ampliar los envíos de apoyo al pueblo cubano, en medio de la crisis económica, energética y sanitaria que enfrenta la isla.

Sheinbaum respondió que México seguirá enviando ayuda “en todo lo que pueda” y recordó que recientemente llegó otro buque con apoyo para Cuba.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la ayuda humanitaria a Cuba?

La presidenta aseguró que el gobierno mexicano mantiene el envío de apoyo al pueblo cubano y que esa ayuda continuará. Aunque no detalló nuevos cargamentos ni fechas específicas, señaló que México ha respaldado a Cuba con distintos tipos de asistencia.

Sheinbaum explicó que Cuba cuenta con algunos mecanismos propios para la compra de combustible, pero afirmó que México continuará colaborando dentro de sus posibilidades.

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La mandataria enmarcó estos envíos como un acto de solidaridad, al señalar que se trata de un pueblo que enfrenta necesidades y que históricamente ha recibido respaldo del pueblo mexicano.

Cuba agradece apoyo de México en medio de crisis

La respuesta de Sheinbaum se dio después de que Miguel Díaz-Canel agradeció públicamente la ayuda humanitaria enviada por México, incluido un cargamento que llegó durante el fin de semana.

El presidente cubano también denunció los efectos del bloqueo económico y energético sobre la isla, al señalar impactos en sectores como salud, alimentación y abastecimiento.

#MañaneraDelPueblo. “Se sigue enviando y se enviará más ayuda al pueblo de Cuba”, subraya @Claudiashein pic.twitter.com/HzwrnMVby4 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 9, 2026

Ante este contexto, Sheinbaum defendió la continuidad del apoyo mexicano y sostuvo que la solidaridad con Cuba forma parte de una postura histórica de México.

La presidenta afirmó que el gobierno federal seguirá acompañando al pueblo cubano con ayuda humanitaria, bajo el principio de cooperación y apoyo entre países.

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