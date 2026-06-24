Muere la osa Mina, nueve meses después de ser rescatada de zoológico de Monterrey; esta es su historia

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fundación Invictus A.C. confirmaron el fallecimiento de la osa negra Mina, un ejemplar que se convirtió en el símbolo de la lucha contra el maltrato animal en México tras ser rescatada en condiciones críticas del Zoológico del Parque La Pastora, en Guadalupe, Nuevo León.

Aunque la noticia se dio a conocer oficialmente tras entregarse los resultados de la necropsia, el deceso ocurrió el pasado 10 de junio de 2026. Se informó que el deceso de este espécimen se debió a un paro cardiorrespiratorio, mismo que fue provocado por una enfermedad cardiaca crónica avanzada.

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Osa Mina: Una historia de supervivencia y negligencia institucional

Mina fue rescatada por primera vez en febrero de 2023 en el Rancho María Luisa, ubicado en el municipio de Mina, Nuevo León. En ese momento, tras una denuncia ciudadana, las autoridades la encontraron con bajo peso, alopecia y laceraciones en la piel. Para salvaguardarla, la Profepa decidió otorgar su custodia definitiva al Zoológico del Parque La Pastora en Nuevo León.

A pesar de estar bajo resguardo estatal, la salud de Mina empeoró drásticamente en los siguientes dos años debido a la falta de atención oportuna. En septiembre de 2025, el caso estalló en las redes sociales cuando activistas y ciudadanos viralizaron videos e imágenes alarmantes de la osa.

La Profepa y Fundación Invictus informan sobre el fallecimiento de la osa Mina a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.



La Procuraduría agradece a Invictus su profesionalismo y compromiso, pues desde que llegó Mina a esta institución, diariamente le dio la mejor atención… pic.twitter.com/qY06a7MTGb — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) June 24, 2026

La presión social obligó a una inspección urgente de la Profepa, cuyo diagnóstico fue devastador: Mina presentaba desnutrición crónica extrema (pesaba apenas 28 kilos, una fracción de lo normal para su especie), anemia, problemas hepáticos y renales, así como leptospirosis, una grave infección bacteriana que dañó sus órganos vitales.

El 28 de septiembre de 2025, Profepa coordinó un traslado en avión desde Nuevo León hasta el estado de Hidalgo. Una vez en dicho estado; Mina se convirtió en el centro de la campaña #UnAbrazoparaMina. Contra todo pronóstico, la osa demostró una enorme resiliencia: bajo el cuidado de la Fundación Invictus, logró recuperar su peso.

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A pesar de recuperar el apetito, el ánimo y vivir sus últimos meses rodeada de cuidados y libre del dolor de sus heridas, el daño interno provocado por los años de desnutrición en La Pastora resultó irreversible. El severo desgaste debilitó su corazón de forma crónica, lo que finalmente provocó su fallecimiento el 10 de junio de 2026.

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