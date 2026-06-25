SAT modifica criterio fiscal y abre la puerta a devolución de IVA para maquiladoras en Yucatán

Las empresas maquiladoras instaladas en Yucatán podrán nuevamente recuperar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los servicios de transporte de personal y comedor que brindan a sus trabajadores, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) modificara el criterio que durante varios años limitó dichas devoluciones.

La medida representa un alivio financiero para el sector manufacturero exportador del estado, ya que permitirá a las empresas recuperar recursos por varios millones de pesos anuales, fortaleciendo su flujo de efectivo y contribuyendo a la continuidad de sus operaciones.

El presidente de Index Yucatán, Ángel López Rodríguez, informó que el cambio fue resultado de gestiones realizadas por el organismo empresarial, con el respaldo del gobernador Joaquín Díaz Mena y la intervención de la Secretaría de Economía y Trabajo estatal, encabezada por Ermilo Barrera Novelo.

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De acuerdo con el dirigente empresarial, a partir de este año las maquiladoras que ofrecen transporte a trabajadores provenientes de distintas comunidades del interior del estado y que además cuentan con servicios de comedor dentro de sus plantas podrán solicitar la devolución del IVA generado por estos conceptos, siempre que cumplan con las disposiciones fiscales vigentes.

Fortaleza al sector

López Rodríguez destacó que la recuperación de estos recursos tiene un impacto relevante para la industria, debido a que se trata de montos acumulados que representan una fuente importante de liquidez para las compañías afiliadas.

“Son cifras por varios millones de pesos al año que permiten fortalecer la operación de las empresas y mantener las condiciones que favorecen la generación de empleo”, señaló.

El dirigente recordó que la demanda para modificar el criterio fiscal fue planteada desde el inicio de su gestión al frente de Index Yucatán y contó con el respaldo de la directiva local y del presidente nacional de la organización, Humberto Martínez Cantú.

No obstante, advirtió que el beneficio no será automático. Las empresas interesadas deberán cumplir de manera estricta con los requisitos establecidos por el SAT para acreditar y solicitar la devolución correspondiente.

La legislación fiscal mexicana permite a las empresas recuperar saldos a favor de IVA derivados de gastos vinculados con sus actividades productivas, siempre que acrediten el cumplimiento de las obligaciones fiscales y presenten la documentación requerida por la autoridad tributaria. El procedimiento se realiza mediante solicitudes formales de devolución y está sujeto a revisión por parte del SAT.

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Actualmente, Index Yucatán agrupa a 30 empresas manufactureras y maquiladoras que generan alrededor de 22 mil empleos directos y más de 3 mil indirectos en la entidad, consolidándose como uno de los sectores industriales más importantes del estado.

La industria maquiladora tiene una presencia significativa en municipios yucatecos donde miles de trabajadores dependen diariamente del transporte proporcionado por las empresas para trasladarse desde sus comunidades hacia los centros de producción. Asimismo, los servicios de comedor forman parte de las prestaciones que varias compañías ofrecen para facilitar las jornadas laborales.

Mantener competividad

López Rodríguez destacó que la decisión también se alinea con las acciones impulsadas por el Gobierno estatal para fortalecer el empleo formal, entre ellas las ferias de empleo, programas de proveeduría y otras estrategias orientadas a impulsar la actividad económica y la generación de oportunidades.

Con la rectificación del criterio fiscal, el sector manufacturero espera mejorar sus condiciones de operación y mantener la competitividad de una industria que se ha convertido en uno de los principales motores de empleo formal en la entidad.