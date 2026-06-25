Niños de Dzitbalché concluyen etapa preescolar con ceremonia maya

En un ambiente lleno de alegría, orgullo y sentimientos encontrados, se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la generación 2023-2026 del Preescolar Indígena “Vicente Guerrero”, donde un total de 41 alumnos concluyeron exitosamente su educación preescolar y dieron un importante paso hacia su formación académica.

La emotiva ceremonia tuvo lugar en la cancha techada del barrio de Pulyaxche, en la ciudad de Dzitbalché, donde padres de familia, maestros e invitados especiales se reunieron para acompañar a los pequeños graduados en ese momento tan significativo de sus vidas.

Uno de los momentos más destacados del evento fue la participación del alumno Liam Enrique Caamal Cauich, quien pronunció las palabras de despedida en lengua maya durante casi cinco minutos, mostrando seguridad, dedicación y orgullo por sus raíces culturales. Los presentes aplaudieron su valentía.

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Posteriormente, el alumno Geyder Daniel Dzib Kú realizó la traducción al español, permitiendo que todos comprendieran el mensaje de despedida de Liam.

Durante la ceremonia, los alumnos recibieron sus certificados de estudios de manos de las autoridades escolares y municipales, quienes los felicitaron por su esfuerzo y dedicación en esta etapa de aprendizaje.

La directora del plantel, María Jesús Chan Camas, expresó su satisfacción por los logros alcanzados y destacó que la generación 2023-2026 deja una huella imborrable en la institución. Reconoció el trabajo conjunto entre docentes y madres de familia, clave para alcanzar esta meta educativa.

Por su parte, la docente Landi Beatriz realizó el último pase de lista, un momento cargado de nostalgia y emoción que marcó oficialmente el cierre de la etapa escolar.

Como broche de oro, los pequeños protagonizaron el tradicional vals de graduación con el tema “La Bella y la Bestia”, una presentación aplaudida por los asistentes que cerró la jornada con recuerdos inolvidables y alegría para toda la comunidad educativa.