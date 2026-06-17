Aplazan la recuperación de playas de Quintana Roo debido a la elaboración del Atlas Geográfico

La recuperación de las playas en Quintana Roo cambiará de estrategia y se prevé que sea hasta el 2027 cuando se definan acciones concretas, una vez integrado un atlas geográfico que permita determinar con precisión el grado de afectación en los arenales, señaló el coordinador del Centro de Monitoreo Ambiental y de Sargazo, Esteban Amaro Mauricio.

En lugar de recurrir nuevamente a rellenos masivos de arena como medida inmediata, autoridades de los tres niveles de Gobierno desarrollan un proyecto de restauración integral que prioriza la rehabilitación de los ecosistemas costeros, aunque su puesta en marcha no iniciaría antes de ese año.

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Esta iniciativa contempla estudios técnicos, ambientales y de ingeniería para diseñar una estrategia de largo alcance que permita enfrentar la erosión de forma más efectiva. Además, requerirá una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la gestión de recursos provenientes de instancias federales, estatales y municipales.

Se adelantó que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo trabaja en el primer ordenamiento costero del país, herramienta que permitirá conocer con detalle las condiciones de cada playa y facilitar futuras labores de conservación y restauración.

“Sera un atlas geográfico, se consideran 18 polígonos: 15 en la zona norte y tres en la zona sur”, dio a conocer el funcionario.

Ante la continua erosión de la costa pretenden evitar soluciones temporales / POR ESTO!

Precisó que el sistema de monitoreo del sargazo en 140 playas del estado constituye la base del proyecto, debido a que diariamente se recopilan datos e indicadores que permiten dar seguimiento a las condiciones del litoral.

Aunque la erosión continúa siendo una problemática para el principal destino turístico de México, las autoridades sostienen que el objetivo es evitar soluciones temporales y consolidar un plan sustentado en bases científicas que garantice resultados duraderos para las playas y el ecosistema costero.

Los tramos contemplados en la ampliación incluyen 12 km en Cancún / Rodolfo Flores

Proyecto previo

El titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema), Óscar Rébora Aguilera, informó a inicios de año que, ante el avance del desgaste litoral en la entidad, se preparaba un programa integral para frenar el deterioro y ampliar franjas de playa en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Cozumel.

En ese momento explicó que se trabajaba con la Federación para modificar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y arrancar las primeras obras durante el primer trimestre del 2026.

Señaló que existe una autorización ambiental vigente que ha sido revisada junto con la propia dependencia, por lo que se solicitó una ampliación del polígono autorizado. Reconoció que las costas presentan un proceso creciente de erosión derivado de antiguas prácticas de construcción sobre la duna, lo que ha generado diversas afectaciones.

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Ante ello, destacó la urgencia de recuperar los arenales, considerando que Cancún ha logrado mantenerse gracias a intervenciones previas, pero advirtió que, de no actuar oportunamente, la situación podría agravarse. Por esta razón, se pidió a la Semarnat ampliar el polígono autorizado para la recuperación de playas, además de entregar estudios complementarios para robustecer el expediente técnico.

Los tramos contemplados en la ampliación incluyen 12 kilómetros en Cancún, 12 en Playa del Carmen, siete en Puerto Morelos y 2.5 kilómetros en Cozumel. Los bancos de arena ya fueron analizados mediante estudios de volumetría y batimetría, y la información adicional fue entregada para que la autoridad federal emita la resolución correspondiente a inicios del próximo año. En una primera estimación, se calculó una inversión cercana a los 800 millones de pesos para los trabajos.