Claudia Sheinbaum y Brooke Rollins inaugurarán planta clave en Chiapas contra gusano barrenador para reabrir la frontera al ganado

A un año exacto de que Estados Unidos tomara la drástica decisión de clausurar su frontera al ganado mexicano debido a la alerta sanitaria provocada por el gusano barrenador, los gobiernos de ambas naciones buscan dar un paso definitivo para destrabar el conflicto comercial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la actual secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, estará presente este sábado en territorio chiapaneco para la apertura de una infraestructura de vanguardia biológica que pretende cambiar las reglas del juego.

Brooke Rollins estará en la inauguración de la fábrica de las moscas estériles en Chiapas

El epicentro de este esfuerzo bilateral será la localidad de Metapa de Domínguez, en el estado de Chiapas.

En esta zona estratégica se pondrá en marcha una moderna planta diseñada específicamente para la producción masiva de insectos que frenen la plaga.

Según los detalles provistos por el Ejecutivo Federal, el complejo tecnológico iniciará operaciones con la capacidad de generar hasta 100 millones de moscas estériles de forma semanal durante su primera fase, una cifra que aumentará paulatinamente tras los primeros despliegues programados para finales de esta misma semana.

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Esta iniciativa responde directamente al plan de acción conjunto formalizado previamente entre el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, y la representante del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Brooke Rollins, bajo la supervisión técnica de las agencias sanitarias Aphis y Senasica.

A pesar del optimismo que infunde este avance científico y de la existencia de mesas de diálogo permanentes entre las administraciones de ambos países, la mandataria mexicana se mostró cauta respecto a los plazos económicos.

#MañaneraDelPueblo. Anuncia la presidenta @Claudiashein que el próximo sábado estarán en Chiapas el @USAmbMex y la Secretaria de Agricultura de EU para inaugurar la planta de moscas estériles contra el gusano barrenador pic.twitter.com/6b9cm4ouus — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 25, 2026

Sheinbaum admitió que el panorama para reactivar el libre tránsito de los productores pecuarios nacionales hacia el norte sigue siendo complejo y no depende de una decisión unilateral.

La meta final es que esta nueva barrera biológica en el sur del país demuestre la inocuidad del sector ganadero y ofrezca a Washington las garantías necesarias para levantar las restricciones que golpean a la economía rural.

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