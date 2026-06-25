Basura urbana en Mérida termina en drenajes y afecta zonas costeras de Yucatán, señalan especialistas

El uso de plásticos se ha extendido a prácticamente todas las actividades humanas, desde los procesos productivos hasta la vida cotidiana, lo que ha contribuido a un incremento sostenido de residuos de difícil degradación en el entorno.

El Programa de Manejo, Uso y Reúso del Agua (Pumagua) de la UNAM señala que este material se ha convertido en uno de los principales factores de contaminación ambiental, con impactos directos en la salud humana, los ecosistemas y la biodiversidad.

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Cada año se producen en el mundo alrededor de 400 millones de toneladas de plástico y se fabrican más de 500 mil millones de botellas plásticas destinadas principalmente al consumo de bebidas. La cifra resulta más alarmante al considerar que cada minuto se adquiere aproximadamente un millón de estas botellas en todo el planeta.

Los especialistas han advertido que gran parte de estos residuos termina en cuerpos de agua, mares, ríos y zonas costeras, donde permanecen por décadas o incluso siglos antes de degradarse completamente, provocando daños severos a la fauna y los ecosistemas acuáticos.

El caso de Yucatán

La problemática adquiere especial relevancia en Yucatán debido a la fragilidad de sus ecosistemas costeros y a la estrecha relación que existe entre la población y el mar. Municipios como Mérida, Progreso, Sisal, Celestún y Telchac enfrentan de manera constante los efectos de la contaminación por residuos plásticos que llegan a playas, manglares y cuerpos de agua, afectando tanto la biodiversidad como actividades económicas fundamentales como la pesca y el turismo.

En la capital yucateca, donde diariamente se generan cientos de toneladas de residuos sólidos urbanos, ambientalistas y especialistas han insistido en la necesidad de fortalecer la separación de desechos desde los hogares y promover una cultura de consumo responsable. Durante la temporada de lluvias, una parte importante de los residuos plásticos abandonados en calles y espacios públicos es arrastrada por el agua hacia rejillas, drenajes naturales y posteriormente hacia la costa y los ecosistemas marinos.

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En varios productos

El plástico de tipo PET, utilizado principalmente en envases para agua y refrescos, representa uno de los materiales más comunes en la generación de residuos sólidos urbanos. A ello se suma el uso masivo del polietileno de alta densidad (PEAD), empleado en envases de detergentes, recipientes de productos de limpieza, bolsas y contenedores de diversos productos de consumo diario.

Pumagua destacó que la fabricación de estos envases depende en gran medida de materias primas derivadas del petróleo. Se estima que el 71.3% de los empaques y envases plásticos proviene de recursos fósiles, lo que incrementa la presión sobre los recursos naturales y contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, los expertos también señalan que el reciclaje representa una herramienta fundamental para disminuir el impacto ambiental. México se mantiene como líder en América Latina en recuperación de PET, con una tasa cercana al 64 por ciento, una de las más altas de la región.

El aprovechamiento de este material permite fabricar nuevos productos como ropa, bolsas, accesorios, alfombras, cuerdas y envases para usos no alimenticios. Además, el reciclaje genera importantes beneficios ambientales. Por cada tonelada de plástico reciclado se pueden ahorrar hasta 5 mil 774 kilowatts-hora de energía y evitar el consumo de aproximadamente 16.3 barriles de petróleo.

A pesar de estos avances, los especialistas subrayan que el reciclaje por sí solo no resolverá el problema si no existe una reducción en el consumo de productos desechables. Por ello, hicieron un llamado a la ciudadanía a reflexionar sobre los hábitos de compra y a privilegiar alternativas reutilizables que disminuyan la generación de residuos.

Asimismo, recordaron que para facilitar el reciclaje los envases deben entregarse limpios y secos, mientras que algunos recipientes contaminados con aceites, grasas o mayonesa presentan mayores dificultades para su procesamiento y suelen quedar fuera de las cadenas de recuperación.