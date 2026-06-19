Programa “La Escuela Te Extraña" rescata a jóvenes que abandonaron el bachillerato en Campeche

La deserción escolar continúa siendo uno de los principales desafíos para el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, BTED, en Campeche, donde factores económicos, problemas familiares y las dificultades de adaptación que enfrentan adolescentes alejados de sus hogares inciden en el abandono temporal de las aulas.

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Ante esta situación, el plantel ha fortalecido las estrategias de acompañamiento académico y emocional para garantizar la permanencia escolar de las y los estudiantes, logrando incluso la reincorporación de al menos seis jóvenes que habían decidido interrumpir su formación.

La subdirectora académica del BTED, Adriana Villanueva Santos, explicó que gran parte de la matrícula está integrada por estudiantes residentes provenientes de distintos estados y municipios del país, quienes ingresan al nivel medio superior con apenas 14 o 15 años de edad, lo que complica el proceso de adaptación, debido a que muchos enfrentan por primera vez la separación de sus familias.

Señaló que, además de los retos emocionales, existen otros factores que colocan a los alumnos en riesgo de abandonar la escuela, entre ellos dificultades económicas o conflictos familiares que repercuten directamente en su desempeño académico y estabilidad personal.

Para atender estas problemáticas, el bachillerato cuenta con un área de formación socioemocional integrada por trabajadores sociales, psicopedagogos, psicólogos y acompañantes estudiantiles especializados en pedagogía y atención psicológica.

Villanueva Santos destacó que estas estrategias han permitido reducir los índices de abandono y detectar oportunamente casos de riesgo, facilitando la intervención antes de que los estudiantes tomen la decisión de dejar sus estudios.

Destacó que el BTED participa en la estrategia federal La Escuela Te Extraña, orientada a localizar y recuperar a estudiantes que interrumpieron sus estudios para ofrecerles alternativas que les permitan regresar a las aulas.

Como resultado de este programa, durante el ciclo escolar 2025-2026 fueron reincorporados al menos seis alumnos que habían abandonado las aulas. Actualmente, algunos de ellos cursan el cuarto semestre y otros están por concluir el sexto semestre, lo que demuestra la efectividad de las acciones implementadas.

La directiva reveló que existen más jóvenes interesados en retomar su formación académica, por lo que se prevé la reincorporación de nuevos estudiantes cuando inicie el próximo ciclo escolar en septiembre.

Con estas acciones, dijo, el BTED busca fortalecer la permanencia escolar y garantizar que más adolescentes concluyan sus estudios de nivel medio superior, pese a los obstáculos personales, familiares o económicos que puedan enfrentar.

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JGH